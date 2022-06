Quali sono i dolori muscolari che preannunciano sintomi di diabete

Il diabete è una condizione di salute cronica che si verifica quando il pancreas non riesce a produrre abbastanza insulina o quando il corpo non è in grado di utilizzare efficacemente l’insulina che produce e l’insulina è l’ormone che aiuta a controllare e regolare la glicemia.

La glicemia alta può portare alla neuropatia diabetica, chiamata anche neuropatia periferica, che danneggia i nervi che inviano segnali dalle mani e dai piedi.

Secondo Diabetes UK, “il dolore al nervo diabetico si verifica più comunemente quando una persona con diabete ha episodi prolungati di livelli elevati di zucchero nel sangue“.

Si ritiene che la glicemia alta influisca sui nervi danneggiando i vasi sanguigni che li nutrono.

La neuropatia diabetica può causare dolore e disagio nel corpo che possono portare a intorpidimento o formicolio alle dita delle mani e dei piedi.

Dunque sensazione di formicolio o intorpidimento, bruciore, dolori acuti o lancinanti alle estremità come piedi, gambe, mani e braccia.

Le persone con dolore ai nervi diabetici possono anche avere difficoltà a svolgere le loro attività quotidiane, tra cui “camminare, praticare sport o lavorare con le mani“.

Esiste anche una vasta gamma di sintomi associati al diabete di tipo 2, tra cui:

Aumento della sete e secchezza delle fauci, minzione frequente, estrema stanchezza ed esaurimento, visione offuscata, perdita di peso involontaria e inspiegabile, problemi digestivi, problemi di sonno.

Le tue abitudini di vita possono svolgere un ruolo importante nel tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.

Seguire una dieta sana, limitare determinati alimenti ed essere fisicamente attivi può aiutare a mantenere normale la glicemia.

Gli alimenti con un alto indice glicemico (carboidrati) dovrebbero essere evitati a tutti i costi perché possono essere scomposti rapidamente, poiché possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue.

Cibi e bevande zuccherati, pane bianco, patate e riso bianco non sono salutari per i diabetici.