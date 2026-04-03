Claudio Baglioni ha rischiato la carriera a causa di un gravissimo incidente sulla sua Porsche 911. Lo schianto contro un muro ha quasi compromesso per sempre la voce del cantautore romano.

Camilla e il dramma sulla Camilluccia

Tutti associano Baglioni alla leggendaria “Camilla”, la Citroën 2CV celebrata nelle sue canzoni. Quell’auto rappresenta i viaggi lenti e i sogni di una generazione intera.

Tuttavia, la passione per i motori ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel 1990. Il 3 novembre, sotto un violento nubifragio, l’artista ha perso il controllo della sua Porsche.

L’impatto in via della Camilluccia a Roma è stato violentissimo e devastante. Baglioni ha riportato ferite profonde, la più grave delle quali alla lingua.

Il taglio netto ha messo seriamente a rischio la sua capacità di cantare. L’Italia intera ha temuto per il futuro artistico di uno dei suoi più grandi miti.

Il miracolo medico e il ritorno lampo

La ripresa del cantante è stata definita miracolosa per tempismo e determinazione. Solo dodici giorni dopo l’impatto, Baglioni si è presentato in televisione.

Ospite di Maurizio Costanzo, ha mostrato i segni dell’incidente per rassicurare il pubblico. La sua forza di volontà ha superato i danni fisici dello schianto.

Ecco le auto che hanno segnato la vita di Claudio Baglioni:

Citroën 2CV (Camilla): l’icona della giovinezza e del successo iniziale.

l’icona della giovinezza e del successo iniziale. Porsche 911: il simbolo della maturità e dell’incidente che ha cambiato tutto.

Oggi Baglioni continua a essere un punto di riferimento per la musica italiana. La sua storia con i motori resta legata a questi due estremi incredibili.

Il legame tra l’artista e le sue macchine è impresso nella memoria collettiva. Dalla semplicità della 2CV alla potenza della Porsche, ogni guida è stata un’emozione.