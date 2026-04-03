Bong Joon-ho svela Ally: il regista di Parasite passa all’animazione

Il nuovo mondo di Bong Joon-ho

Il regista di Parasite ha finalmente rotto il silenzio sul suo prossimo, attesissimo progetto.

Si chiama Ally ed è il suo primo lungometraggio interamente realizzato in animazione digitale.

Un’immersione negli abissi della Corea

Non aspettatevi una favola rassicurante o un classico film per famiglie.

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Ally esplora il rapporto profondo e inquietante tra gli esseri umani e le creature marine.

La storia segue una struttura visiva rivoluzionaria che fonde realismo e fantasia pura.

Il budget stanziato è tra i più alti mai visti per una produzione coreana di questo tipo.

Bong Joon-ho ha dichiarato di voler spingere i limiti tecnici dell’animazione moderna.

Il protagonista è un giovane uomo che scopre una verità scioccante nascosta sotto il livello del mare.

Perché Ally cambierà le regole del gioco

Dopo il successo storico agli Oscar, ogni mossa del regista coreano è osservata con il microscopio.

Questo film segna una rottura totale con il cinema live-action tradizionale del passato.

Tecnologia: Utilizzo di rendering avanzati per simulare l’acqua in modo mai visto.

Utilizzo di rendering avanzati per simulare l’acqua in modo mai visto. Tematiche: Un mix di critica sociale e thriller psicologico sottomarino.

Un mix di critica sociale e thriller psicologico sottomarino. Cast: Doppiatori di fama internazionale affiancheranno i talenti coreani.

La scelta dell’animazione permette a Bong Joon-ho di creare scenografie impossibili da filmare dal vivo.

La produzione è già in fase avanzata e l’interesse dei distributori globali è alle stelle.

Ally non è solo un cartone animato, ma un esperimento sensoriale che punta a ridefinire un genere.

Le prime immagini mostrate suggeriscono un’atmosfera cupa, densa di mistero e tensione costante.

Il debutto è previsto per le sale cinematografiche, con una distribuzione globale curata nei minimi dettagli.