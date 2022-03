Baba Vanga aveva parlato dell’unificazione di due paesi

Boris Kyuchukov, un uomo d’affari, ha parlato della misteriosa rivelazione fatta dalla veggente Baba Vanga.

Nel 1993 fece visita alla guaritrice, perché aveva sentito parlare del suo dono di preveggenza. Ha registrato accuratamente tutto ciò che Vanga ha detto su un taccuino.

La veggente bulgara aveva previsto l’unificazione dei due stati nel 2022.

Non ha specificato quali paesi avrebbero compiuto un passo così audace. Inoltre, il mondo imparerà la “terribile” verità che era nascosta ai suoi occhi.

Una delle profezie parla di “unificazione” dei due paesi in un’unica alleanza contro i nemici esterni.

“I due Paesi si uniranno nel 2022, ma la Russia è più grande e non avrà paura. Paesi separati da grandi acque si incontreranno segretamente e decideranno come conquistare la Russia, ma la Russia vedrà i loro volti bifronti“, ha spiegato l’imprenditore dopo le rivelazioni.

Vanga aveva in serbo profezie per ogni anno, incluso il 2022, che promette di essere una grande prova per tutta l’umanità.

“La luna mostrerà il suo lato nascosto, e il mondo intero sarà inorridito da ciò che vedrà, le persone penseranno quanto erano stupide che nessuno l’avesse visto prima. Il mondo intero lo guarderà e rabbrividirà“, ha aggiunto Kyuchukov.

Nelle sue previsioni, Vanga ha spesso toccato i problemi dell’umanità. Non si affidava ai profeti del passato, ma nelle sue parole i ricercatori hanno ripetutamente trovato parallelismi con l’alchimista e astrologo francese Nostradamus.