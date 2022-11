Ballando con le Stelle 2022: cosa accadrà nella puntata del 12 novembre? Ospiti, sfide, classifica

L’importante programma Rai Ballando con le Stelle andrà in onda nella tarda serata del 12 Novembre 2022.

Non sono tante le informazioni rilasciate sulla puntata, in quanto i conduttori preferiscono che gli spettatori rimangano a bocca aperta in contemporanea della trasmissione, ma sono abbastanza per capire che sarà una serata davvero interessante. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati e andiamo a vedere cosa accadrà nella sesta puntata.

Cosa è successo nella puntata precedente?

La quinta puntata è stata molto impegnativa per i partecipanti alla gara, i giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto con il loro sistema di voto sono infatti stati capaci di metterli in forte difficoltà. Abbiamo dei vincitori, ma anche degli eliminati, andiamo a vedere insieme la classifica:

Alessandra Tripoli ed Enrico Montesano con 55 punti; Angelo Madonia ed Ema Stokholma con 50 punti; Simone Casula e Rosanna Banfi con 49 punti; Giada Lini e Gabriel Garko con 45 punti; Moreno Purcu e Alex di Giorgio con 40 punti; Pasquale la Rocca e Luisella Costamagna con 39 punti; Samuel Peron e Iva Zanicchi con 38 punti; Tore Villfor ed Alessandro Egger con 36 punti; Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli con 32 punti; Roly Maden e Paola Barale con 20 punti; Lucrezia Lando e Dario Cassini con 18 punti; Veera Kinnunen e Giampiero Mughini con 15 punti.

Le ultime quattro squadre sono andate al ballottaggio, ma ad avere la peggio è stata l’ultima, con una votazione pari al 18%.

Chi è il ballerino per una notte?

La sesta puntata di Ballando con le Stelle vedrà, come suo solito, la partecipazione di un ballerino per una notte.

Questa volta potremo assistere all’ingresso dell’importante attrice Giovanna Ralli, nata a Roma nel 1935. Il suo curriculum è davvero ammirevole, possiamo infatti ammirare due Nastri d’Argento e due David di Donatello, oltre alle partecipazioni ad importanti film.

Il pubblico è davvero curioso e attende da tanto questo momento. Solo il tempo ci permetterà di ammirare la performance della donna e la reazione dei giudici, ormai manca sempre meno, ci tocca solo stringere i denti.

Cosa accadrà nella sesta puntata?

Non è ben chiaro cosa accadrà nella sesta puntata, in quanto non sono state rilasciate molte anticipazioni a riguardo.

Una cosa però è certa, la strada di Ballando con le Stelle si sta facendo sempre più ripida: i maestri sono sempre più determinati e i giudici sempre più esigenti.

Possiamo quindi essere sicuri del fatto che ammireremo performance davvero precise e assisteremo a giudizi davvero severi. Non escludiamo inoltre qualche discussione. Dobbiamo aspettare a sabato sera per avere ulteriori informazioni a riguardo.