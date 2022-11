Uno scudo termico per atterrare su Marte

Una nuova missione della Nasa testerà uno scudo termico gonfiabile che aiuterà gli astronauti a sbarcare su Marte.

In un esperimento dal vivo, la NASA lancerà presto due missioni nello spazio costituite da un satellite polare progettato per prevedere il tempo sul nostro pianeta per monitorare e prepararsi ad eventi meteorologici estremi come uragani, tempeste di neve e inondazioni

Questa missione sarà accompagnata da uno scudo termico gonfiabile, noto come “Lofted“, sarà testato e, se avrà successo, è probabile che sarà contemplato nelle missioni con equipaggio sulla superficie di Marte.

Quando un veicolo spaziale entra nell’atmosfera di un pianeta, si scontra con le forze aerodinamiche, il che aiuta a rallentarlo. Ma questo non è il caso di Marte, dove la densità dell’atmosfera è solo dell’1% rispetto alla densità dell’atmosfera terrestre.

In questo caso, i veicoli spaziali hanno bisogno di ulteriore supporto per rallentare la loro velocità una volta che entrano nell’atmosfera di Marte. Ecco perché gli ingegneri della NASA affermano che il Lofted, uno scudo termico gonfiabile e flessibile che può rallentare un veicolo spaziale mentre viaggia attraverso l’atmosfera marziana.

Commentando l’esperimento dal vivo, che la NASA condividerà dal suo sito web, giovedì prossimo, Joe Del Corso, project manager di “Lofted” presso il Langley Research Center della NASA, ha affermato:

“Sei telecamere acquisiranno video a 360 gradi del nuovo esperimento. Reindirizzato verso la Terra, il Lofted incontrerà temperature di 3.000 gradi Fahrenheit e raggiungerà velocità di quasi 18.000 miglia orarie. Questo esperimento ci darà informazioni sull’efficienza dei materiali di cui è composto. Si prevede che cada entro 500 miglia dalla costa hawaiana“.