Playstation i giochi più scaricati ad ottobre

Come ogni mese, la Sony propone un bilancio della Playstation per sapere quali sono stati i giochi più scaricati dai propri utenti.

Tra i titoli ci sono alcune sorprese, ma ce ne sono anche alcuni che sono già dei classici in lista e altri che sono di recente uscita.

I videogiochi più scaricati per PS5 sono stati: Call of Duty: Modern Warfare II che guida questa lista, seguito da FIFA 23 e Resident Evil 3 . Inoltre, GTA V rimane tra le Top 5.

Se parliamo dei preferiti per PS4, la lista cambia un po’: i primi posti restano con Call of Duty: Modern Warfare II e FIFA 23, ma il podio è completato da Need For Speed ​​Heat. Nella Top 10 ci sono titoli iconici come Minecraft, Cuphead e Red Dead Redemption II.

Per la categoria PS VR su PS4, Beat Sabe r, Superhot VR e Job Simulator sono in testa alla classifica. Inoltre, spiccano i download di Rick and Morty: Virtual Rick-ality , Batman: Arkham VR e Astro Bot: Rescue Mission .

Videogiochi da scaricare gratis

I titoli sopra citati corrispondono ai giochi più scaricati tramite acquisto diretto su PlayStation durante il mese di ottobre. Questo, indipendentemente dal fatto che a un certo punto siano arrivati ​​gratuitamente attraverso le campagne dell’azienda.

Quando si tratta di scaricare videogiochi completamente gratuiti, l’elenco è chiaramente diverso.

Abbiamo Overwatch 2, l’FPS tattico, in testa alla classifica, seguito da The Sims 4. Dietro arrivano i più iconici di questa categoria, che continuano ad essere acquisiti: Fortnite, Fall Guys e Call of Duty: Warzone.