Bill Cosby condannato: deve pagare 59 milioni dopo 50 anni di silenzio

Il peso di un’ingiustizia durata decenni si è finalmente trasformato in una sentenza storica che scuote il mondo dello spettacolo. Una giuria della California ha condannato Bill Cosby a risarcire con 59 milioni di dollari Donna Motsinger per le violenze subite nel 1972.

foto@Senator Chris Coons, Public domain, via Wikimedia Commons

Cosa è successo a Santa Monica

Dopo un processo durato quasi due settimane, la giuria civile di Santa Monica ha emesso il suo verdetto definitivo. L’attore, oggi 88enne, è stato ritenuto responsabile di aver drogato e aggredito sessualmente la donna oltre mezzo secolo fa.

Il risarcimento record ammonta a 59,25 milioni di dollari (circa 51,10 milioni di euro). La decisione arriva dopo anni di battaglie legali che hanno visto l’ex “Papà della TV” finire più volte al centro di pesanti accuse penali e civili.

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I dettagli emersi dal passato

Il racconto di Donna Motsinger ha riportato l’aula di tribunale indietro fino al 1972, ricostruendo una dinamica agghiacciante. La giuria ha confermato che l’aggressione avvenne dopo che la vittima era stata indotta in uno stato di incoscienza tramite l’uso di farmaci.

“Nessun patrimonio può cancellare il trauma, ma oggi il silenzio è stato finalmente sconfitto dal rumore della verità.”

Nonostante l’età avanzata di Cosby, i giurati non hanno concesso attenuanti, focalizzandosi sulla gravità della violenza sessuale e delle lesioni inflitte alla vittima.

Perché la notizia è importante ora

Questa sentenza rappresenta un segnale potentissimo per tutte le vittime di abusi storici che cercano giustizia a distanza di decenni. In California, nuove leggi hanno permesso di superare i termini di prescrizione, consentendo a casi degli anni ’70 di arrivare finalmente davanti a un giudice.

La cifra enorme stabilita dalla giuria funge da monito: la responsabilità civile non scade mai, nemmeno quando la carriera del colpevole è ormai tramontata da tempo.

Cosa succede adesso

Bill Cosby si trova ora ad affrontare un tracollo finanziario e d’immagine senza precedenti nel suo capitolo di vita finale. Mentre i suoi legali potrebbero tentare la strada del ricorso, il verdetto di Santa Monica mette un punto fermo su una delle cadute più fragorose dell’Olimpo di Hollywood.