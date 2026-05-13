Per fare il backup delle foto dallo smartphone, le opzioni migliori oggi sono i servizi cloud come Google Foto (ideale per Android) e iCloud (nativo per iPhone). Se cerchi il massimo della privacy o vuoi evitare abbonamenti mensili, puoi optare per un backup fisico su PC/Mac o su hard disk esterni tramite cavo OTG. Questa guida ti aiuterà a scegliere il metodo più adatto alle tue esigenze di spazio e sicurezza.

Cosa sapere prima di iniziare il backup

Prima di premere il tasto “Sincronizza”, ci sono tre aspetti fondamentali da considerare per evitare di saturare la memoria o perdere dati:

Connessione Wi-Fi vs Dati Mobili: I backup fotografici consumano gigabyte. Assicurati di attivare il caricamento solo sotto rete Wi-Fi per non azzerare il tuo piano dati. Qualità dell’immagine: Molti servizi offrono due opzioni. La Qualità Originale (occupa più spazio) e la Risparmio spazio/Alta qualità (comprime leggermente la foto, ideale per chi ha poco spazio nel cloud). Sincronizzazione vs Backup: Ricorda che se attivi la “Sincronizzazione”, eliminare una foto dal telefono spesso significa eliminarla anche dal cloud. Leggi sempre bene gli avvisi di sistema.

Come fare il backup foto passo dopo passo

Su Android (Google Foto)

Google Foto è preinstallato sulla quasi totalità dei dispositivi Android ed è il metodo più rapido.

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Apri l’app Google Foto. Tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra. Seleziona Impostazioni di Foto > Backup. Attiva l’interruttore Backup. Sotto “Impostazioni”, controlla che la voce “Cartelle del dispositivo sottoposte a backup” includa anche WhatsApp o Instagram, se desideri salvare anche quelle immagini.

Su iPhone (iCloud)

Apple integra il backup direttamente nelle impostazioni di sistema.

Apri le Impostazioni del tuo iPhone. Tocca il tuo nome in alto e seleziona iCloud. Tocca Foto. Attiva l’interruttore Foto di iCloud. Scegli tra “Ottimizza spazio iPhone” (per tenere versioni leggere sul telefono) o “Scarica e conserva originali”.

Su PC o Mac (Backup fisico)

Se preferisci non usare il cloud:

Windows: Collega lo smartphone via USB. Seleziona “Trasferimento file” sul telefono. Apri l’app Foto su Windows e clicca su Importa > Da un dispositivo connesso .

Collega lo smartphone via USB. Seleziona “Trasferimento file” sul telefono. Apri l’app su Windows e clicca su > . Mac: Usa l’app Acquisizione Immagine o Foto. Collega l’iPhone o l’Android (per Android serve l’app Android File Transfer) e trascina i file nelle cartelle locali.

Cosa scegliere: Pro e Contro delle principali piattaforme

Servizio Spazio Gratuito Pro Contro Google Foto 15 GB (condivisi) Ricerca smart eccellente Spazio si esaurisce in fretta iCloud 5 GB Integrazione perfetta Apple Poco spazio gratis Amazon Photos Illimitato (per Prime) Spazio foto infinito Video limitati a 5 GB Hard Disk/NAS Costo hardware Privacy totale, no canoni Rischio rottura fisica

Errori comuni da evitare

Dimenticare le cartelle social: Per impostazione predefinita, Android non salva le foto di WhatsApp nel backup. Devi abilitarle manualmente nelle impostazioni di Google Foto.

Per impostazione predefinita, Android non salva le foto di WhatsApp nel backup. Devi abilitarle manualmente nelle impostazioni di Google Foto. Cancellare per fare spazio: Non eliminare mai le foto manualmente dalla galleria se la sincronizzazione è attiva, a meno che tu non stia usando la funzione “Libera spazio” interna all’app di backup.

Non eliminare mai le foto manualmente dalla galleria se la sincronizzazione è attiva, a meno che tu non stia usando la funzione “Libera spazio” interna all’app di backup. Unico punto di salvataggio: La regola d’oro del backup è 3-2-1: 3 copie dei dati, su 2 supporti diversi, di cui 1 off-site (cloud).

Cosa fare se il backup non funziona

Se noti che il caricamento è bloccato o le foto non compaiono online, prova questi passaggi:

Verifica lo spazio di archiviazione: Controlla che il tuo account Google o iCloud non sia pieno. Se hai raggiunto il limite, il backup si blocca istantaneamente. Controlla i permessi dell’app: Vai nelle impostazioni del telefono > App > Google Foto (o iCloud) e verifica che abbia l’accesso alla memoria e alla rete dati in background. Disattiva il Risparmio Energetico: Molti smartphone sospendono i caricamenti pesanti quando la batteria è sotto il 20% o se è attiva la modalità di risparmio batteria. Svuota la cache (Android): Se l’app si blocca, vai in Impostazioni > App > Google Foto > Archiviazione > Svuota Cache.

Alternative utili per utenti avanzati

Per chi non vuole affidarsi ai colossi tech, esistono soluzioni alternative molto valide:

TeraBox: Offre ben 1 TB di spazio gratuito, anche se con molta pubblicità.

Offre ben 1 TB di spazio gratuito, anche se con molta pubblicità. OneDrive: Ottimo se usi già il pacchetto Microsoft 365 per lavoro.

Ottimo se usi già il pacchetto Microsoft 365 per lavoro. Synology Photos: Se possiedi un NAS (Network Attached Storage), puoi creare il tuo “Google Foto” privato in casa, con accesso remoto.

FAQ – Domande Frequenti

1. Se elimino una foto dal telefono sparisce anche dal backup?

Sì, se la sincronizzazione è attiva. Per liberare spazio sul telefono senza perdere la foto nel cloud, usa la funzione specifica “Libera spazio” presente nel menu dell’app Google Foto o iCloud.

2. Amazon Photos è davvero illimitato?

Sì, per i clienti Amazon Prime lo spazio per le fotografie è illimitato e alla massima risoluzione. Tuttavia, i video sono limitati a 5 GB, oltre i quali è necessario un piano a pagamento.

3. Come posso passare le foto da Android a iCloud?

Il modo più semplice è scaricare le foto da Google Foto su un computer e poi caricarle sul sito icloud.com , oppure usare l’app “Passa a iOS” durante la configurazione di un nuovo iPhone.

Nota di aggiornamento: Le politiche di archiviazione di Google e Apple sono soggette a modifiche (es. fine dello spazio illimitato di Google Foto nel 2021). Guida aggiornata a Maggio 2026.