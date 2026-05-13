Il backup dell’iPhone non è più solo una precauzione per i più esperti, ma un’operazione essenziale per proteggere foto, chat e documenti. Sapere esattamente quando e come salvare i propri dati può fare la differenza tra un semplice cambio telefono e un disastro digitale.

Ogni quanto fare il backup?

La regola d’oro suggerita da Apple e dagli esperti di sicurezza è la continuità. Grazie a iCloud, il backup dovrebbe avvenire ogni giorno in modo automatico. Tuttavia, esistono tre momenti critici in cui è obbligatorio forzare un salvataggio manuale:

Prima di un aggiornamento iOS: Anche se le versioni stabili sono sicure, un errore durante l’installazione può bloccare il dispositivo.

Anche se le versioni stabili sono sicure, un errore durante l’installazione può bloccare il dispositivo. Se lo spazio su iCloud è quasi pieno: Molti utenti ignorano l’avviso di “Memoria esaurita”, interrompendo di fatto la protezione dei dati per mesi senza rendersene conto.

Molti utenti ignorano l’avviso di “Memoria esaurita”, interrompendo di fatto la protezione dei dati per mesi senza rendersene conto. Prima di una riparazione: Se devi portare l’iPhone in assistenza (anche solo per la batteria), Apple stessa richiede la cancellazione dei dati o avvisa della possibile perdita.

Backup automatico vs Manuale

La funzione più comoda è senza dubbio il Backup iCloud. Per assicurarvi che funzioni correttamente, l’iPhone deve essere collegato a una rete Wi-Fi (o 5G, se abilitato nelle impostazioni), connesso all’alimentazione e avere lo schermo bloccato. In queste condizioni, solitamente di notte, il telefono carica una copia dei dati sul cloud.

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Se preferite non pagare l’abbonamento iCloud+, l’alternativa è il backup su PC o Mac. In questo caso, il consiglio è di effettuarlo almeno una volta al mese. Il vantaggio del backup su computer è la velocità di ripristino e la possibilità di cifrare i dati, includendo così anche le password salvate e i dati sanitari dell’app Salute.

Cosa cambia con le nuove versioni di iOS

Nelle ultime release di iOS, Apple ha introdotto una funzione fondamentale per chi acquista un nuovo dispositivo: il backup temporaneo illimitato.

Esempio pratico: Se acquisti un nuovo iPhone ma il tuo spazio iCloud da 5GB è pieno, Apple ti concede gratuitamente tutto lo spazio necessario per fare un backup completo del vecchio telefono. Questo spazio extra dura 21 giorni, permettendoti di trasferire tutto sul nuovo modello senza costi aggiuntivi.

Cosa resta da chiarire

Nonostante la semplicità, rimane un punto critico: la gestione di WhatsApp. Molti utenti non sanno che il backup dell’iPhone non sempre include in modo granulare le chat di WhatsApp se queste non sono configurate correttamente all’interno dell’app stessa. È sempre bene verificare nelle impostazioni di WhatsApp che il backup sia attivo e sincronizzato con lo stesso ID Apple.

Inoltre, con l’aumento del peso delle foto in alta risoluzione, i 5GB gratuiti sono ormai anacronistici. Il dubbio per molti resta se affidarsi a servizi terzi (come Google Foto) o cedere agli abbonamenti iCloud per garantire una protezione costante.