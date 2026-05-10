iOS 27 segna una svolta per Apple, che sceglie di dare priorità all’efficienza del sistema e all’intelligenza artificiale avanzata. Questo aggiornamento promette un’esperienza più fluida, pur richiedendo hardware recente per le funzioni più innovative.

Un sistema più solido: meno bug e più autonomia

Secondo gli ultimi leak, iOS 27 seguirà la filosofia del celebre “Snow Leopard” di macOS: meno funzioni estetiche superflue e molto più lavoro “sotto il cofano”. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’iPhone in uno strumento ancora più affidabile, riducendo i crash delle app e ottimizzando il consumo energetico.

Per l’utente comune, questo si traduce in un’autonomia della batteria potenzialmente superiore e in una reattività del sistema migliorata, anche durante il multitasking intensivo. Apple sembra voler rispondere alle critiche degli ultimi anni sulla stabilità del software, concentrandosi sulla pulizia del codice per garantire che ogni operazione sia istantanea.

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Siri e Foto: l’AI di Google e Apple nel tuo iPhone

La vera novità visibile riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa. Siri subisce una trasformazione profonda, grazie a una collaborazione strategica con il team di Google Gemini.

Siri più intelligente: Non sarà più un semplice assistente vocale, ma un compagno capace di comprendere il contesto delle conversazioni e di gestire appuntamenti in modo proattivo.

Non sarà più un semplice assistente vocale, ma un compagno capace di comprendere il contesto delle conversazioni e di gestire appuntamenti in modo proattivo. Editing magico nelle Foto: L’app Foto riceve tre nuovi strumenti AI: Extend (per espandere i bordi di un’immagine), Enhance (per il fotoritocco automatico professionale) e Reframe (per cambiare l’inquadratura dopo lo scatto).

L’app Foto riceve tre nuovi strumenti AI: Extend (per espandere i bordi di un’immagine), Enhance (per il fotoritocco automatico professionale) e Reframe (per cambiare l’inquadratura dopo lo scatto). Visual Intelligence: Inquadrando un’etichetta nutrizionale con la fotocamera, l’iPhone sarà in grado di inserire automaticamente i dati nell’app Salute, semplificando il monitoraggio della dieta.

Addio a iPhone 11: chi rimane escluso?

Il progresso ha un costo in termini di compatibilità. iOS 27 segna la fine del supporto per dispositivi iconici come la serie iPhone 11 e l’iPhone SE di seconda generazione.

Apple sta spingendo gli utenti verso hardware più moderno per poter gestire i carichi di lavoro richiesti dall’AI locale. Molte delle funzioni avanzate, come il fotoritocco generativo, saranno infatti un’esclusiva degli utenti in possesso di un iPhone 15 Pro o modelli successivi. Questo “taglio” netto serve a garantire che le nuove funzionalità non compromettano le prestazioni generali dei dispositivi più datati.

Connettività satellitare e personalizzazione

Oltre all’intelligenza artificiale, Apple espande i confini della comunicazione. Con iOS 27, la connettività satellitare non sarà più limitata alle emergenze: sui modelli più recenti (come la futura serie iPhone 18) sarà possibile inviare foto e messaggi o consultare le mappe anche in totale assenza di segnale cellulare.

Sul fronte estetico, arrivano piccoli ma attesi ritocchi:

Uno slider per l’opacità di sistema, per personalizzare la trasparenza delle finestre.

di sistema, per personalizzare la trasparenza delle finestre. I tasti “Annulla” e “Ripeti” per quando si spostano le icone sulla Home, evitando di dover riorganizzare tutto manualmente dopo un errore.

Quando arriva iOS 27?

Il calendario di rilascio segue la tradizione Apple. L’anteprima ufficiale avverrà l’8 giugno 2026 durante la WWDC. Subito dopo inizierà la fase di beta testing per gli sviluppatori, seguita dalla beta pubblica a luglio. Il rilascio definitivo per tutti gli utenti è previsto per settembre 2026, in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone.