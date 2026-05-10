L’uscita di scena di Owen Hunt nel finale della ventiduesima stagione ha segnato la fine di un’era per il Grey Sloan Memorial. Tuttavia, l’attore Kevin McKidd ha già confermato di essere pronto a tornare sul set in una veste molto speciale.

Un finale di speranza per Owen e Teddy

Dopo anni di traumi e turbolenze sentimentali, il dottor Owen Hunt ha finalmente trovato la sua pace. Nel finale della stagione 22, il personaggio interpretato da Kevin McKidd ha lasciato Seattle insieme a Teddy Altman (Kim Raver) per iniziare un nuovo capitolo della loro vita a Parigi.

In un’intervista esclusiva rilasciata a PEOPLE, McKidd ha spiegato che, nonostante inizialmente immaginasse per Owen una “morte eroica” coerente con il suo passato da veterano di guerra, ha preferito il finale ottimista scelto dagli autori. Il salvataggio di una famiglia durante il crollo del ponte nell’ultimo episodio ha simbolicamente chiuso il cerchio del trauma vissuto in Iraq, permettendo al personaggio di guarire definitivamente.

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Kevin McKidd: “Tornerei in un batter d’occhio”

Nonostante il camice sia stato ufficialmente appeso al chiodo, McKidd ha rassicurato i fan: il suo legame con lo show è tutt’altro che interrotto. L’attore ha dichiarato che tornerebbe a interpretare Owen “in un batter d’occhio”, sottolineando che il personaggio non è morto e che la porta rimane spalancata per futuri cameo o ritorni regolari.

La vera notizia, però, riguarda il suo ruolo dietro la macchina da presa. McKidd, che ha già diretto oltre 45 episodi della serie, ha rivelato i suoi piani immediati:

Giugno 2026: Fine delle riprese a Londra per la miniserie The Only Suspect.

Fine delle riprese a Londra per la miniserie The Only Suspect. Estate 2026: Rientro a Los Angeles per la pre-produzione della nuova stagione.

Rientro a Los Angeles per la pre-produzione della nuova stagione. Prossimamente: Regia di uno dei primi episodi della stagione 23.

Il significato del messaggio di Owen Hunt

Riflettendo sui suoi 14 anni nello show, McKidd ha evidenziato come l’evoluzione di Owen sia un messaggio di speranza per chiunque soffra di stress post-traumatico. “Il messaggio di Owen è che si può guarire”, ha affermato l’attore. “Puoi essere traumatizzato, ma puoi andare avanti e costruire una vita sana”.

L’addio sul set è stato particolarmente commovente per la troupe, che ha consegnato a McKidd lettere e messaggi d’affetto. Anche il legame con Kim Raver è stato centrale: i due attori hanno lavorato duramente per trasmettere la felicità dei loro personaggi nel finale, nonostante la tristezza reale nel doversi salutare dopo anni di collaborazione quotidiana.

Cosa aspettarsi dal futuro di Grey’s Anatomy

Con la conferma che McKidd tornerà come regista già all’inizio della prossima stagione, è probabile che Owen Hunt continui a far parte dell’universo di Grey’s Anatomy in modi creativi. Resta da capire se la produzione di The Only Suspect o i nuovi progetti della sua casa di produzione, la Ferryman Films, lasceranno spazio per brevi apparizioni sullo schermo già nel corso dei prossimi episodi.