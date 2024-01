Bonus trasporti 2023: Decreto attuativo

Il Bonus Trasporti 2023 in Italia è una misura che mira a sostenere l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici, rivolgendosi principalmente a studenti, lavoratori, pensionati e tutti i cittadini con un reddito non superiore a 20.000 euro nel 2022. Questo bonus, che può raggiungere un massimo di 60 euro, può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Il decreto attuativo, che definisce i dettagli operativi di questo bonus, è stato firmato dopo un periodo di attesa e di discussione. In precedenza, nel 2022, il limite di reddito per accedere al bonus era fissato a 35.000 euro, pertanto la platea dei beneficiari per il 2023 è più ristretta.

Per ottenere il bonus, è necessario fare domanda tramite la piattaforma digitale dedicata, che è stata resa disponibile a partire dal 17 aprile 2023. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). Ogni beneficiario può richiedere un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023, fino a esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 100 milioni di euro, previsti dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5.

È importante notare che il bonus non può essere utilizzato per servizi di prima classe o servizi equivalenti su mezzi di trasporto pubblici. Inoltre, la piattaforma permette di richiedere il bonus sia per sé stessi sia per un minore di cui si ha la potestà o la rappresentanza. Dopo l’approvazione della domanda, il beneficiario riceve un codice che può essere utilizzato per acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul Bonus Trasporti 2023, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oppure rivolgersi all’assistenza fornita attraverso il portale online del Ministero​​​​​​​​​​​​.

