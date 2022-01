Buco nero supermassiccio trovato in una galassia nana

Un buco nero “supermassiccio” appena scoperto è “tra i più piccoli” del suo genere, ma potrebbe rispondere ad alcune grandi domande.

Gli astronomi hanno scoperto un buco nero “supermassiccio” contenente circa 200.000 volte la massa del Sole.

E questo “mostro” sepolto nella polvere e nel gas di una galassia nana potrebbe aumentare la conoscenza delle dimensioni e dell’origine dei buchi neri.

La scoperta, presentata lunedì in una riunione virtuale dell’American Astronomical Society, segna uno dei primi casi in cui gli scienziati sono stati in grado di osservare un buco nero “nascosto” in una galassia con solo centinaia di milioni di stelle.

E questa particolare galassia nana si chiama Mrk 462.

Utilizzando il Chandra X-ray Observatory della NASA, i ricercatori del Dartmouth College hanno studiato otto galassie nane che si ritiene contengano un buco nero supermassiccio attivo, cercando la radiazione estremamente luminosa e ad alta energia emessa dal calore del processo di accrescimento (crescita).

La firma dei raggi X dell'”alimentazione” di un buco nero è stata identificata solo a Mrk 462. La “straordinaria grande intensità” della sua radiazione ad alta energia e altri fattori indicano che questo particolare buco nero era “pesantemente oscurato” da gas e nubi di polvere .

“Poiché i buchi neri sepolti sono più difficili da rilevare di quelli esposti, trovare questo esempio potrebbe significare che ci sono molte galassie nane con buchi neri simili“, ha detto il coautore Ryan Hickox in una dichiarazione della NASA.

La scoperta dà credito alle teorie secondo cui alcuni buchi neri supermassicci crescono rapidamente da “semi stellari” di massa più piccola piuttosto che molto grandi nell’universo primordiale. Trovare più galassie nane con buchi neri supermassicci rafforzerà anche questa idea.

I ricercatori osservano che tali buchi neri oscurati potrebbero essere “mancanti” da precedenti sondaggi, il che potrebbe indicare la presenza di un numero molto maggiore di enormi buchi neri nelle galassie nane.

Il ricercatore Jack Parker ha affermato che questi “buchi neri mostruosi” sono “difficili da trovare” – aggiungendo che quelli in Mrk 462 sono “tra i più piccoli” buchi neri del loro genere, secondo rt.

foto@Wikimedia