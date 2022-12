Cani e serie TV, il curioso esperimento per farli rilassare

Con l’arrivo di piattaforme streaming come Netflix, Prime Video, Paramount+,Disney+ è così via c’è davvero l’imbarazzo della scelta su cosa guardare nei momenti di relax della nostra giornata. L’intrattenimento è ormai prerogativa del mondo streaming, la tv nostrana non è più così accattivante e si preferisce una full immersion nelle serie TV presenti su tali piattaforme. Ciò che rende molto più interessante il mondo streaming è senza dubbio l’avere a disposizione tutti gli episodi di una stagione senza dover attendere settimane per assistere all’evolversi della storia.

Godersi una serie TV, anche del passato, con un semplice click e su qualsiasi dispositivo elettronico è una comodità alla quale nessuno sembra voler più rinunciare. Un momento da condividere da soli, insieme alla propria famiglia o con il proprio animale domestico. A tal proposito è interessante quanto emerge da un esperimento effettuato sui cani e le serie TV dai colleghi di casinò online.

L’esperimento con il fitness tracker per cani

I nostri amici a quattro zampe sono spesso attratti da ciò che accade in TV, come proprio degli esseri umani trascorrono del tempo ad assistere sul divano ad un film, un programma televisivo o una serie TV. L’esperimento in questione però ha fato leva su quale serie TV rilassa di più il tuo cane? Una domanda alla quale si è cercato di dare una risposta prendendo in esame un campione di tali animali domestici e ponendoli di fronte a diversi generi di serie TV ed il risultato finale è stato assolutamente sorprendente.

Per effettuare tale esperimento si è deciso di affidarsi a dei fitness tracker per cani, si parla in questo caso di FitBark attaccato al collare di questi amici a quattro zampe ed in grado di monitorare il loro stato di riposo o di agitazione. Si possono conoscere insomma i momenti in cui sono più rilassati e quelli invece quando l’euforia prende maggiormente il sopravvento. Se il cane mostra spesso segnali di agitazione, quest’esperimento può essere utile per capire quale serie TV sia in grado di farlo rilassare maggiormente.

Le serie TV che più rilassano e agitano i cani

Può essere a volte complicato, soprattutto di sera, far rilassare il proprio amico a quattro zampe, ma piazzandolo davanti alla TV potrebbe aiutarlo nella fase pre-sonno. Attraverso quest’esperimento si è notato quali serie TV possano aiutare maggiormente il cane a rilassarsi e quali invece lo mettono in ansia. Andando nello specifico, analizzando i risultati di questi vari campioni sottoposti ad esperimento, si è notato come la serie TV in grado di tranquillizzare di più il cane sia Bridgerton.

Ben infatti il 90% dei soggetti che hanno partecipato a tale esperimento si sono rilassati guardando questa serie TV. Una sorta di pillola soporifera è anche Friends, con l’88% dei cani che ha mostrato uno stato di rilassamento dopo un’ora di visione della celebre sit com americana degli anni Novanta. Al terzo posto invece ritroviamo Rick and Morty con l’85%. Quali serie TV invece agitano di più il cane? E’ stato notato come guardare The Witìcher prima di addormentarsi non sia proprio consigliabile, aumenta infatti lo stato d’ansia nei cani. Anche però guardare L’Accademia dei Cuccioli non è positivo per gli amici pelosetti, non riescono infatti a stare calmi assistendo a tale programma.