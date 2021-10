Carenza di ferro, il problema di salute più diffuso al mondo

La carenza di ferro è tra i problemi di salute più diffusi al mondo.

La carenza di ferro è uno dei problemi fisici a cui sono esposti gli esseri umani e che circa il 30% delle persone soffre di tale carenza.

Nonostante la prevalenza di questo problema di salute, molte persone non ne sono consapevoli, anche perchè i sintomi della carenza di ferro non sono noti a tutti.

Quali sono i sintomi della carenza di ferro

Gli specialisti e dietisti affermano che:

“I sintomi più importanti della carenza di ferro sono affaticamento, mancanza di respiro, pelle pallida e palpitazioni cardiache“.

I medici sottolineano che poiché questi sintomi sono in qualche modo simili ai sintomi della fatica, molte persone non prestano l’attenzione richiesta.

Viene sottolineata la necessità che una persona effettui i test necessari per rilevare il livello di ferro e altre vitamine nel suo corpo quando avverte uno di questi sintomi.

Ci sono però diete che aggravano questo problema con regimi che tendono a non mangiare affatto carne rossa.

“Se le persone boicottano la carne, dovrebbero stare attenti a mangiare altri alimenti che contengono ferro per compensare la sua carenza, sapendo che l’assunzione giornaliera di ferro raccomandata è di 8,7 mg per gli uomini e 14,8 mg per le donne“.

Spiegano così gli specialisti, sottolineando anche che gli alimenti più importanti che contengono ferro, oltre alla carne rossa, sono fegato, fagioli, frutta secca, noci, spinaci, lenticchie, ostriche e sardine.