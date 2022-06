C’era un lago su Marte, le ultime scoperte

Ricerche recenti su una vasta regione di Marte rivelano che miliardi di anni fa la regione ospitava un lago.

Le ultime ricerche indicano una regione del Pianeta Rosso che potrebbe aver ospitato la vita diverse volte nel corso di miliardi di anni.

Attraverso un ampio studio delle immagini raccolte dal Mars Reconnaissance Orbiter, gli scienziati hanno identificato i sedimenti argillosi che ricoprono la valle del Ladon settentrionale, il bacino del Ladon meridionale e gli altopiani sud-occidentali intorno al bacino del Ladon; che fanno tutti parte della regione di Margaritifer Terra, che comprende un grande cratere.

La presenza di argilla ed acqua indica la vita

Poiché l’argilla si forma in condizioni di pH neutro con una minima evaporazione dell’acqua, i risultati indicano una presenza di acqua di lunga durata.

Il team di ricerca ritiene che l’acqua abbia continuato a fluire in quest’area da circa 3,8 miliardi di anni fa a circa 2,5 miliardi di anni fa, un arco di tempo che costituisce gran parte della storia marziana.

Catherine Weitz, scienziata senior presso l’Institute of Planetary Sciences in Arizona, USA, ha affermato:

“Sedimenti stratificati colorati e di tonalità chiara che tendono ad avere una stratificazione relativamente bassa e contengono argille trasportate da 200 chilometri di distanza, molto probabilmente dal bacino del Ladon. Prove dell’esistenza di un lago tra la valle del Ladon settentrionale“, prosegue: “L’ambiente lacustre a bassa energia e la presenza di argille supportano un ambiente adatto alla vita in quel momento“.

Sebbene questa scoperta non sia esattamente una prova dell’esistenza della vita, suggerisce che le condizioni che potrebbero aver sostenuto la vita (in passato) esistevano. La ricerca in questione è l’ultima per interpretare le condizioni, la superficie e i sedimenti su Marte per quanto possiamo vedere.

I ricercatori ritengono che le argille trovate si siano formate per la prima volta sulle alture sopra il bacino del Ladon prima di essere erose dalle correnti d’acqua e portate a valle in un lago tra il bacino del Ladon e la valle del Ladon settentrionale.

Il deflusso più recente è avvenuto nel bacino sudoccidentale del Ladon, ha riferito il team. I sedimenti trovati qui corrispondono a un’altra regione di Marte, il delta dell’Eberswalde, appena a sud della regione su cui si basa questa ricerca.

“I nostri risultati mostrano che i sedimenti argillosi depositati dall’acqua che scorre a Eberswalde non sono insoliti in questo periodo recente; perché vediamo molti esempi di giovani valli simili che depositano argilla nella regione”, spiegano.

Sappiamo che c’è del ghiaccio su Marte, ma la ricerca di acqua liquida continua. Questa nuova ricerca supporta l’idea che l’acqua di ruscellamento potrebbe aver formato gran parte del paesaggio marziano in passato e potrebbe aver generato vita con essa.

Fonte Science Alert