Utilizza quest’olio e non avrai problemi di malattie

I benefici dell’olio di cumino nero sono ampiamente comprovati da ricerche recenti, ma è vero che ha davvero effetti miracolosi.

L’olio di semi neri è ampiamente utilizzato nella cura della pelle applicandolo direttamente sulla pelle del viso e del corpo.

È molto nutriente grazie agli acidi grassi essenziali, alle vitamine e ai minerali che contiene. Fornisce inoltre sostanze attive con effetto antiossidante, purificante e cicatrizzante. Allevia anche arrossamenti e prurito con il suo potere riparatore.

La consistenza dell’olio di semi neri è fluida ma leggermente densa e l’odore è forte. Il gusto è distinto e aromatico al palato. L’olio di semi neri contiene molti principi attivi.

Contiene acido oleico (omega 9) e acido linoleico (omega 6) come acidi grassi. L’olio di cumino nero, che contiene vitamina E, che ha la capacità di distruggere i radicali liberi che causano malattie, ha un effetto purificante, antiossidante, antinfiammatorio e stimolante sul sistema immunitario.

L’olio di semi neri contiene anche una sostanza chiamata timochinone, che ha proprietà antibatteriche, antiossidanti, antinfiammatorie e antiallergiche . Inoltre , nell’olio di semi neri si trova anche la sostanza chiamata par aracimene, nota per le sue proprietà antidolorifiche .

L’olio di semi neri contiene anche vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, acido folico, calcio, ferro, rame, zinco e fosforo.

Quali sono i benefici dell’olio di semi neri

Molte delle proprietà medicinali dell’olio di semi neri sono dovute alla presenza del timochinone, uno dei principali principi attivi dell’olio essenziale. Il timochinone è noto per avere un’ampia varietà di benefici.

Elimina l’acne

Gli studi dimostrano che l’olio di semi neri è molto benefico per problemi della pelle come l’acne. Ciò è dovuto alle proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie dell’olio di semi neri. È stato osservato che applicando una lozione a base di olio di semi neri su un’area della pelle incline all’acne, l’acne guarisce entro un massimo di 2 mesi. Questo è stato scientificamente provato.

Allevia la psoriasi

Gli studi dimostrano che l’olio di semi neri può aiutare a curare la psoriasi. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica. È caratterizzato da chiazze rosse squamose sulla pelle.

Gli studi dimostrano che l’applicazione di olio di semi neri sulla pelle riduce significativamente l’infiammazione. Uno studio che ha valutato gli effetti di una crema a base di olio di semi neri e altre erbe ha rilevato che la stragrande maggioranza dei partecipanti ha sperimentato una riduzione di almeno il 75% della psoriasi. Pertanto, l’olio di semi neri può essere utilizzato per ridurre questa infezione.

Combatte l’invecchiamento

L’olio di semi neri ha poteri particolarmente grandi nella lotta contro gli effetti dell’invecchiamento. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, ha un efficace effetto antirughe, soprattutto sulle pelli mature.

È anche molto semplice da usare. Diluire 1/3 di olio di semi neri con 2/3 di olio di argan o rosa canina. Applicare la miscela come un siero su linee sottili e rughe sulla pelle umida. Supporta l’assorbimento dell’umidità e fornisce un ulteriore effetto idratante. Massaggiare queste zone molto delicatamente per permettere al prodotto di penetrare in profondità.

Riduce la caduta dei capelli

Grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antiossidanti, l’olio di semi neri è uno dei componenti principali dei prodotti per la cura dei capelli. È spesso usato in creme e shampoo per la cura.

Gli studi dimostrano che una combinazione di olio di cocco e olio di semi neri favorisce la crescita dei capelli. Le persone testate hanno applicato questa miscela sul cuoio capelluto tre volte al giorno e ne hanno sentito l’effetto in breve tempo. Un altro studio su 100 persone ha dimostrato che l’uso di un olio per capelli contenente una miscela di olio di semi neri riduce significativamente la caduta dei capelli dopo 90 giorni.

Allevia le allergie

Se sei molto sensibile alle allergie stagionali come la febbre da fieno ogni anno, puoi provare l’olio di cumino nero come soluzione. L’olio di semi neri riduce notevolmente i sintomi di allergia. Ciò è dovuto alle sue proprietà antistaminiche e broncodilatatrici.

Puoi usare l’olio di cumino nero, specialmente durante i periodi di polline. Prendi 1/2 o 1 cucchiaino di olio ogni mattina per un massimo di 1-3 mesi. Puoi mescolarlo con il miele.

Aiuta la digestione

L’olio di semi neri migliora notevolmente la digestione e la salute intestinale. Aiuta la flora intestinale a lavorare meglio e riduce i problemi digestivi come il gonfiore.

L’olio di semi neri aiuta anche a prevenire vari disturbi dell’apparato digerente. Combatte in modo specifico la gastrite, la gastroenterite o altre forme di infezione intestinale.

L’olio di semi neri aiuta anche a ridurre la presenza di batteri nocivi nella flora intestinale. I batteri nocivi sono spesso la causa principale dei disturbi digestivi. L’olio di semi neri è quindi un vero rimedio naturale per riequilibrare la flora intestinale.

Rafforza il sistema immunitario

Le proprietà curative dell’olio di semi neri sono note da secoli. Il seme nero contiene istamina. Questa sostanza svolge un ruolo importante nel rafforzamento del sistema immunitario. Ha anche molto contenuto di vitamina C. Questa vitamina aiuta nella produzione di globuli rossi e collagene. In altre parole, aiuta a rafforzare il corpo e migliora il funzionamento dell’intero sistema immunitario.

L’olio di semi neri è anche un potente antiossidante con il suo contenuto di vitamina E. Le vitamine C ed E sono molto efficaci nella lotta contro i radicali liberi e le tossine.

Abbassa il colesterolo

Gli acidi grassi insaturi e gli antiossidanti nei semi di cumino nero hanno un effetto positivo sul colesterolo. L’olio di semi neri aiuta a liberarsi del colesterolo cattivo accumulato nelle arterie e quindi previene l’aterosclerosi e i problemi di pressione alta.

Riequilibra la glicemia

Gli studi dimostrano che l’olio di semi neri stabilizza i livelli di zucchero nel sangue. Fornisce un migliore controllo della glicemia, compresi i livelli di insulina e i livelli di zucchero.

Alcuni studi hanno concluso che l’olio di semi neri è più efficace della stessa polvere di semi neri.