Mototurismo, consigli e idee di viaggio da fare almeno una volta nella vita

Il mototurismo è un ottimo modo di visitare posti diversi e di poter vivere un viaggio sensoriale che, rispetto a quello con un’auto, donerà tutta un’altra prospettiva. Si potrà arrivare, infatti, in posti diversi e insoliti e scoprire in un modo tutto nuovo la biodiversità paesaggistica e la ricchezza storico-artistica di tanti bellissimi paesi. Un’attività perfetta insomma per chi ha una buona dose di avventura e tanto spirito d’iniziativa. I posti dove poter andare sono davvero tanti, alcuni in particolare permetteranno scorci indimenticabili sulle due ruote. L’importante sarà ricordare alcune semplici regole di base.

La sicurezza e il rispetto delle regole al primo posto

Se stiamo cercando un viaggio rigenerante e che ci faccia dimenticare un periodo stressante della nostra vita, le mete sono molte, se però la nostra intenzione è partire in moto, ci sono alcuni posti che almeno una volta nella vita vale la pena visitare. Per qualsiasi viaggio si decida di intraprendere però, anche quello più vicino a casa propria, le regole da seguire sono sempre le stesse, ovvero:

Fare attenzione allo stato degli pneumatici e scegliere quelli adatti. Cosa importantissima ai fini della sicurezza del viaggio.

Avere un abbigliamento adeguato. È importante valutare il periodo dell'anno, così come la nostra destinazione. In particolare sarà bene tenere con sé un indumento antipioggia e in generale utilizzare capi tecnici.

Eseguire un tagliando prima della partenza così da partire senza pensieri.

Controllare che la moto sia in regola con la copertura assicurativa, in caso contrario valutare quella più adatta a noi.

Prediligere un casco modulare. Questo ci consentirà di tenerlo durante le soste e di avere più aria quando ci si fermerà momentaneamente, ad esempio a un semaforo.

Essere sempre rispettosi della segnaletica stradale e dei limiti di velocità.

Un viaggio avventuroso dall’Irlanda al Galles

Un viaggio assolutamente da non perdere per chi non ha ancora avuto la fortuna di farlo, fra paesaggi pieni di strade tortuose che si diramano tra monti e colline in un continuo saliscendi. Un vero e proprio paradiso terrestre dei motociclisti. Si tratta nello specifico di un percorso di 3.866 Km su strade asfaltate tra Francia, Irlanda, Isola di Man e Galles nel Regno Unito, perfetto da percorrere in moto. L’Isola di Man in particolare ospita il famoso Tourist Trophy, una gara motociclistica su di una normale strada senza nessuna protezione, che si tiene la prima settimana di giugno. Un circuito che ha visto protagonisti negli anni campioni motociclistici leggendari.

Raggiungere Nordkapp, un percorso davvero non facile Questo è un viaggio a misura di persone davvero avventurose e a cui i viaggi lunghi non spaventano. Raggiungere il promontorio di Nordkapp, infatti, significa intraprendere un percorso fra i più impegnativi che ci siano da fare in moto. I chilometri infatti sono tanti da percorrere e ci si deve adoperare alla guida per parecchi giorni. Oltre al Circolo Polare, vi consigliamo di soffermarvi in Norvegia,per scoprire lo spettacolare arcipelago delle Isole Lofoten, uno dei più belli del mondo. Queste isole offrono uno spettacolo davvero unico, fra montagne che cadono a picco nel mare fino a bellissime spiagge caraibiche.