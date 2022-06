Vacanze estive rilassanti: ecco 5 mete adatte a un viaggio rigenerante

Quando ci si sente sopraffatti dagli impegni della vita quotidiana, l’ideale sarebbe immergersi nella natura e disintossicarsi dal digitale. Scopriamo alcune tra le destinazioni ideali per staccare per qualche giorno

La routine quotidiana di oggigiorno può essere particolarmente stressante e ricca di impegni. Si va sempre di fretta, lo smartphone è sempre acceso e non c’è mai un momento per staccare davvero.

Quante volte capita di pensare: “Basta! Spengo tutto e parto in un’isola deserta!”. Probabilmente tante. E allora perché non farlo davvero?

La soluzione è prenotare un jet privato a noleggio e partire per una delle destinazioni di cui stiamo per parlare!

Naturalmente le mete che proporremo non sono isole inabitate, ma si tratta di località perfette per rigenerarsi e mettere da parte la tecnologia e il caos per un po’.

Ecco di quali si tratta.

Nelle isole Azzorre c’è una meta paradisiaca: si chiama Flores

Chi ha voglia di immergersi nel verde e rilassarsi in un paesaggio incontaminato, dovrebbe considerare senza dubbio un viaggio per le Azzorre, in particolare a Flores.

Come dimostrato da molti studi condotti in tutto il mondo, tra i quali uno pubblicato su NCBI, la natura gioca un ruolo cruciale quando si ha bisogno di riprendersi dallo stress e dell’affaticamento mentale; ecco perché quest’isola potrebbe essere la destinazione perfetta per le prossime vacanze.

Tutelata dall’Unesco come ‘Riserva della Biosfera’, Flores è una località che permette di fare un tuffo nel verde, nei profumi e nella libertà che solo la natura sa offrire.

Cascate, laghi, panorami mozzafiato e bacini vulcanici saranno i protagonisti delle passeggiate e delle escursioni, l’ideale per lasciare da parte la tensione della vita di città.

Scopriamo Monte Isola, un affascinante borgo nel lago d’Iseo

Chi vuole dire addio al caos del traffico e ha bisogno di trascorrere una vacanza rigenerante, potrebbe valutare l’idea di visitare Monte Isola, considerato uno dei borghi più belli d’Italia.

Monte Isola è una montagna di 450 ettari che sorge al centro del lago d’Iseo; qui l’utilizzo degli autoveicoli è vietato, possono circolare solo motorini, biciclette e qualche mezzo pubblico.

Pedalando tra i caratteristici borghi dei pescatori e ammirando l’affascinante panorama, è possibile abbandonarsi al relax in santa pace!

Vacanza a Sark: per ricaricarsi le batterie sotto il cielo stellato

Nel Canale della Manica, tra la Gran Bretagna e l’Europa c’è un’isola perfetta per trascorrere una vacanza rilassante ed eco-sostenibile, si tratta di Sark.

Cos’ha di speciale quest’isola?

Come nella destinazione precedente, anche a Sark è vietato utilizzare automobili, quindi passeggiando per le sue strade si può dire addio agli odori sgradevoli e al chiasso causati dal traffico; inoltre, è possibile imbattersi in carrozze trainate da cavalli!

Se questo può sembrare bizzarro, non è niente rispetto a quello che accade la notte. In quest’isola, infatti, è proibito anche utilizzare luci artificiali; pertanto, quando fa buio, oltre al chiarore delle stelle, sarà possibile contare solo sull’illuminazione di una fiaccola.

Insomma, se si desidera staccare dalla solita routine e fare un tuffo nel passato, Sark potrebbe essere la soluzione giusta.

Viaggio in Slovenia: la Valle dell’Isonzo ha le carte in regola per vivere un’esperienza emozionante

Non appena si mette piede nella Valle dell’Isonzo le pressioni del lavoro, il caos e la fretta della quotidianità diventano solamente un lontano ricordo.

Ci troviamo in Slovenia, presso uno dei fiumi più belli d’Europa, famoso per il suo caratteristico colore verde-azzurro e per essere incorniciato da una natura pittoresca che lascia a bocca aperta tutti i suoi visitatori.

Trascorrere una vacanza in Slovenia, nelle vicinanze della Valle dell’Isonzo, significa avere la possibilità di dedicarsi a una miriade di sport acquatici (kayak, rafting, canoa, canyoning, ecc.), alla pesca, all’escursionismo, al ciclismo e tanto altro.

Sempre nei pressi di questa località, inoltre, è possibile dedicare qualche momento all’interessante visita del giardino botanico alpino ‘Juliana’.

Che dire? La Valle dell’Isonzo è una meta davvero speciale!

Vacanze a Skagafjordur: un magico fiordo islandese

Per ultimo, vogliamo proporre un volo verso l’Islanda, una terra famosa per l’aurora boreale, ma che ha anche tanto altro da offrire.

In particolare, se si nutre il desiderio di staccare e immergersi nella natura, suggeriamo di visitare Skagafjordur, un fiordo situato a nord, tra la penisola Tröllaskagi e Skagi.

Qui si può godere di tanta pace, alternando le gite a cavallo alle passeggiate in spiaggia, dove spesso è possibile vedere le foche. E non solo, anche le attrazioni che si basano su storia e folklore sono tante. Qui la natura è la vera protagonista e il relax è assicurato!