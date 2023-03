La parola maranza è un termine gergale, ironico e sarcastico che si usa per descrivere una persona che segue uno stile di vita vistoso e volgare. Si tratta di una persona giovane, prevalentemente maschile, che si veste con tute sportive o divise di calcio, frequenta locali rumorosi e usa un linguaggio scurrile. Il termine maranza è comune in alcune zone d’Italia, come Milano.

Che vuol dire Maranza la parola di tendenza (foto@Pixabay)

La parola maranza ha origine dallo slang milanese degli anni ’80. Potrebbe derivare da un soprannome legato al termine maranza, che significa “arancia”, oppure dal nome medioevale latino Marantius o dal nome ebraico Maranatha. La parola è diventata popolare sui social network, soprattutto su TikTok e Instagram, dove i maranza si riconoscono per la canzone Alicante del rapper Gambino.

Le curiosità sul maranza

Il classico maranza si veste con tuta, divisa di calcio, giubbotto imbottito senza maniche, cappellino e/o bandana.

Il maranza frequenta locali come discoteche, pub, pizzerie e sale giochi, dove ascolta musica techno o rap.

Il maranza usa un linguaggio scurrile e volgare, pieno di parolacce e insulti. Spesso si atteggia a bullo e cerca il conflitto con gli altri.

Il maranza ha una sorta di richiamo musicale: la canzone Alicante del rapper Gambino3, che è diventata virale su TikTok e Instagram.

Maranza al giorno d’oggi, c’è differenza

Il rapper Gambino, autore della canzone Alicante che è diventata l’inno dei maranza.

Alcuni influencer su TikTok e Instagram che si vestono e si comportano come maranza, come @maranzaboyz, @maranzagirlz e @maranzalife.

Alcuni personaggi televisivi o cinematografici che hanno uno stile simile ai maranza, come i protagonisti del film Tamarri Forever o quelli della serie Boris.

Attenzione però: non tutti i maranza sono uguali e non tutti si riconoscono in questa etichetta. Alcuni la usano in modo ironico o parodistico, altri la rifiutano o la criticano.