Sognare un topo può essere un simbolo del rodere della coscienza, che può causare sofferenza, ansia e tensione. Normalmente i pensieri legati a questo animale sono negativi: inquietudine, invidia e gelosia sono tutte sensazioni che nel tempo corrodono l’animo.

Cosa significa sognare un topo spiegazione ed interpretazione (Foto@Pixabay)

Sognare un topo bianco può avere un significato positivo e comunicare una sensazione di serenità. Affetto, protezione, bisogno d’amore, pulizia e purificazione sono i sentimenti più frequenti associati a questa tipologia di sogno.

Sognare topi di fogna, generalmente di colore nero, simboleggia negatività e terrore. Sognare un topo nero può simboleggiare un pericolo imminente e racchiudere la paura di non saperlo affrontare.

Sognare di avere un topo grigio può significare che state perdendo tempo, denaro o qualche aspetto della vostra vita. Anche in tempi difficili, persevererete. Forse siete diretti nella direzione sbagliata.

Sognare topi che corrono o scappano può rappresentare la nostra tendenza a fuggire difronte ai problemi per timore di affrontarli. Ma l’immagine dei topi che corrono potrebbe anche significare semplicemente il nostro desiderio di bypassare situazioni complicate, che invece siamo costretti a fronteggiare.

Sognare topi morti può avere diversi significati. Per alcuni, può essere un segnale di allerta nei confronti di qualcosa che sta per succedere e solitamente non è un buon presagio. Per altri, sognare un topo morto è un segno positivo: vuol dire che siete in grado di schiacciare tutte le vostre paure, di combatterle e dominarle, uscendone vincenti.

Sognare topi che mangiano può avere diversi significati. Per alcuni, sognare un topo o più topi che mangiano è sinonimo di buona fortuna. Se i topi che sognate mangiano la carta, del cibo o dei libri, vuol dire che qualcuno vicino a voi mette in pericolo i vostri beni: il subconscio vi sta dicendo di stare in guardia.

Sognare topi in casa può riflettere paure e preoccupazioni. Più nello specifico si fa solitamente riferimento ad una persistente paura di perdere il lavoro o una persona cara, paura di non poter far fronte ai debiti o anche una situazione di forti scontri con un familiare, partner o amico negli ultimi giorni. Sognare topi in casa, soprattutto quando questa ne è infestata, è simbolo di forti preoccupazioni che vi attanagliano e di cui non riuscite a liberarvi.