Chernobyl oggi è abitata?

Chernobyl è una città nell’Ucraina settentrionale che divenne famosa a livello mondiale a causa del terribile incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare di Chernobyl.

L’incidente, causato da un errore umano durante un test di sicurezza, provocò un’esplosione e un incendio nel reattore numero 4 della centrale, liberando grandi quantità di radiazioni nell’aria e contaminando un’ampia area circostante.

La città di Chernobyl e la zona circostante furono immediatamente evacuate, con circa 116.000 persone che abbandonarono le loro case e le loro proprietà. La zona di esclusione di 30 chilometri intorno alla centrale nucleare, nota come la Zona di Alienazione, è rimasta vietata per la maggior parte delle persone fino ad oggi.

Oggi, la Zona di Alienazione è ancora considerata pericolosa a causa dei livelli elevati di radiazioni residue. Tuttavia, alcune persone hanno scelto di tornare a vivere nella zona, nonostante i rischi per la salute. Queste persone, conosciute come “samoedy” (che significa “coloro che vivono da soli“), sono principalmente anziani che non vogliono lasciare le loro case e le loro proprietà.

La città di Chernobyl è ancora abitata, ma solo da un piccolo numero di persone che lavorano nella centrale nucleare e nei siti di smaltimento delle scorie radioattive. Molti edifici sono ancora in rovina e la città è deserta, con solo pochi edifici utilizzati per il personale della centrale.

La decontaminazione e la bonifica della zona di esclusione sono ancora in corso. Gli sforzi per rimuovere la radioattività e ripulire la zona includono la costruzione di un grande coperchio di contenimento intorno al reattore distrutto e la pulizia del suolo e delle acque sotterranee.

In generale, la città di Chernobyl e la zona circostante sono ancora considerate pericolose a causa dei livelli elevati di radiazioni residue e l’accesso è limitato. Tuttavia, alcune persone hanno scelto di tornare a vivere nella zona nonostante i rischi per la salute, mentre la città di Chernobyl è abitata solo da un piccolo numero di persone che lavorano nella centrale nucleare e nei siti di smaltimento delle scorie radioattive. Gli sforzi per decontaminare e bonificare la zona sono ancora in corso.