Chi era Jerry Lee Lewis morto a 87 anni

Il cantante americano Jerry Lee Lewis è morto all’età di 87 anni, ha annunciato venerdì il suo addetto stampa.

Lewis è stato uno dei principali interpreti del genere rock and roll, emerso negli anni ’50. La sua canzone più famosa fu Great Balls of Fire.

Il cantante è morto nella sua casa nello stato americano del Mississippi. Sua moglie era con lui.

Lewis ha lottato con problemi di salute. All’inizio di questo mese, il cantante era troppo malato per partecipare alla cerimonia della Country Music Hall of Fame. Secondo la sua direzione, Lewis aveva l’influenza.

Da bambino era già appassionato di musica. Lewis ha imparato da autodidatta a suonare il pianoforte all’età di nove anni e si è esibito in pubblico per la prima volta all’età di quattordici anni. Oltre a Great Balls of Fire, anche la canzone Whole Lotta Shakin’ Goin’ On è stato un suo cavallo di battaglia.

Jerry Lee Lewis le origini

Lewis è nato nel 1935 nel villaggio di Ferriday, Louisiana, da una famiglia povera. Con i suoi coetanei in famiglia, scoprì il primo rhythm and blues e il country nei locali notturni e anche lui, come pochi cugini, voleva avvicinarsi alla musica. I suoi genitori misero insieme tutti i soldi che avevano per comprare un pianoforte per loro figlio e dare così il via alla sua carriera.

Anche durante gli anni della guerra, l’adolescente Lewis appariva al suo pianoforte un po’ dappertutto. Suonava il cosiddetto selvaggio boogie-woogie da tastiera, che all’epoca era in ascesa nell’America rurale e che, in particolare, eccitava i club e i pub afroamericani.

I suoi genitori videro l’opportunità di riguadagnare il pianoforte pagato a caro prezzo e incoraggiarono il figlio a continuare nella musica. Lewis partì per il Texas e poi per la città della musica di Nashville, cercando di attirare l’attenzione delle stazioni radio e delle prime etichette discografiche.

Nel 1956 Lewis ebbe la sua grande occasione dopo un’audizione con la neonata etichetta discografica Sun Records. Il capo dell’etichetta Sam Philips rimase colpito dal modo di suonare “selvaggio” di Lewis e lo fece entrare nella scuderia Sun.

Lewis suonò diversi singoli di Carl Perkins; l’autore di classici come Blue Suede Shoes e uno degli antenati del travolgente stile rockabilly, che si sarebbe poi evoluto nel rock ‘n’ roll.

Il cantante si è sposato un totale di sette volte. All’inizio degli anni ’50 sposò la sua prima moglie Dorothy Barton. Alcuni anni dopo, Lewis suscitò molto scalpore: sposò sua nipote, la tredicenne Myra Gale Brown. Lewis all’epoca aveva 22. Questo matrimonio durò tredici anni.

La sua carriera si fermò rapidamente dopo l’inizio promettente, a causa del matrimonio che Lewis fece nel 1957 con sua nipote Myra Gale Brown. Quando la stampa se ne accorse, ci fu una rivolta nella sua terra natale.

Nel 1963, il suo contratto con la Sun Records fu risolto. Lewis provò con altre etichette, ma andò a sbattere contro un muro. Alla fine degli anni ’60, quando la vicenda del matrimonio stava cominciando a placarsi, Lewis riguadagnò il successo con il disco di ritorno Another Place, Another Time, che avrebbe dato al cantante nuova linfa per una nuova carriera, a debita distanza dal peccaminoso rock ‘n’ roll.

La sua carriera country ha oscurato il suo feroce rock and roll passato nei decenni successivi e Lewis è diventato una star inavvicinabile con successi come To Make Love Sweeter For You del 1969.

Negli anni Ottanta e Novanta, Lewis è tornato alla musica dei suoi primi anni, perché gli ha permesso di esibirsi a pieno titolo in America e in Europa, in nostalgici tour rock and roll. Lewis, ad esempio, ha girato le principali sale da concerto europee nel 1998 con i colleghi pionieri Chuck Berry e Little Richard.

Il contributo che Lewis aveva dato al rock ‘n’ roll e con esso allo sviluppo della musica pop è ampiamente riconosciuto. Ma i suoi sette matrimoni scandalosi e le accuse di un’ex moglie che ha detto di essere stata maltrattata da Lewis, hanno messo in cattiva luce anche l’eroe della musica nei suoi anni del crepuscolo.

Lewis è stato erroneamente dichiarato morto da TMZ la scorsa settimana. Il portavoce di Lewis ha negato ciò, dicendo che il sito di intrattenimento americano si era affidato a “un suggerimento anonimo senza senso”.