Cina: Il miliardario Dawu condannato a 18 anni

Noto per la sua schiettezza, Sun Dawu aveva criticato con particolare veemenza le autorità per la loro gestione della pandemia di Covid-19 e dell’epidemia di peste suina africana nel Paese , all’origine del massacro di milioni di teste.

Sun Dawu ha fondato il Gruppo Dawu nel 1984 come azienda familiare che alleva polli e maiali. Da allora lo ha trasformato in un enorme impero che copre anche la salute e il turismo. È una delle aziende leader nel settore agricolo nel nord della Cina.

Secondo una dichiarazione del tribunale dove era sotto processo, Sun Dawu è stato condannato a diciotto anni di carcere e multato di 3,11 milioni di yuan (405.000 euro). Questa pesante condanna è giustificata da un lungo elenco di condanne per “estrazione illegale” , “occupazione abusiva di terreni agricoli” , “ostacolo al servizio pubblico“, “raduno di folla per attaccare organi dello Stato” o “provocazione“.

Il processo al miliardario cinese Sun Dawu , leader di un gruppo specializzato in agricoltura, è visto dai suoi sostenitori come emblematico di come il governo comunista vede i magnati del settore privato.

