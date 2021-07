Dal Giappone a breve il farmaco contro il Coronavirus

La società giapponese Shionogi ha iniziato a testare il farmaco “neutralizzando l’effetto coronavirus in meno di una settimana” sugli esseri umani.

La società biotecnologica giapponese Shionogi, che compete con aziende farmaceutiche come Pfizer e Merck per il farmaco Covid-19, ha annunciato di aver sviluppato un farmaco che neutralizza il coronavirus entro una settimana, assunto una volta al giorno.

La società ha anche annunciato ufficialmente che la fase di sperimentazione del farmaco, che i pazienti Covid-19 assumeranno una volta al giorno per una settimana, è iniziata sugli esseri umani. L’azienda con sede a Osaka si era precedentemente fatta un nome sulla scena internazionale sviluppando il farmaco per il colesterolo Crestor.

Il farmaco contro il coronavirus va preso una volta al giorno

Nel comunicato si afferma che questo farmaco attaccherà il virus Covid-19 e che sarà sufficiente una singola dose al giorno. L’azienda ha sottolineato che gli studi sono in corso e che le indagini sugli effetti collaterali potrebbero continuare fino al prossimo anno.

D’altra parte, il Wall Street Journal ha ricordato che il farmaco per il coronavirus sviluppato da Pfizer e Merck è giunto alla fase di test finale. Il giornale ha affermato: “Pfizer potrebbe prepararsi a lanciare il suo farmaco, che raccomanda di assumere due dosi al giorno, quest’anno. È in corso uno studio che coinvolge più di 2.000 persone” si legge.

Nonostante la vaccinazione contro coronavirus, con il rapido aumento del numero di nuovi casi, aumenta la domanda e l’interesse per i farmaci Covid-19, mentre le aziende cercano di colmare il divario in questo settore. Mentre i farmaci antivirali sviluppati da alcune aziende vengono utilizzati negli ospedali per i pazienti Covid-19, non è stata ancora condotta una ricerca chiara su di essi.

Isao Teshirogi, CEO di Shionogi, ha affermato che il loro obiettivo è progettare un farmaco che il paziente Covid-19 dovrebbe assumere a casa mentre i suoi sintomi sono lievi. Teshirogi afferma: “Il nostro obiettivo è sviluppare un farmaco sicuro e che possa essere assunto per via orale. Ci aspettiamo che il farmaco che abbiamo sviluppato neutralizzi il virus entro 5 giorni. Esecuzione di un test che coinvolge da 50 a 100 persone nella prima fase. Più tardi, possiamo fare uno studio più completo in Giappone, incluso il placebo, alla fine dell’anno“, ha detto.