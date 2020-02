Firenze, coppia abusava sessualmente della loro bambina

Quando sembra di averle sentite tutte, quando sembra che nulla possa più stupire, ci sono notizie talmente terribili che per la maggior parte degli uomini e delle donne fanno addirittura fatica a crederci, pensando al rapporto che generalmente lega genitori e figli.

Eppure la malvagità purtroppo non ha confine, come conferma tristemente la storia che in queste ore viene da Firenze: una donna ternana è stata arrestata dalla Questura di Firenze per aver costretto, con il suo compagno – un 40enne originario di Grosseto -, la figlia minore di 10 anni ad avere rapporti sessuali con altri uomini in cambio di denaro.

A carico dei due accuse pesantissime: divulgazione di notizie e informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18, produzione di materiale vietato, nonché violenza nei confronti di minori per aver costretto una persona minore a subire rapporti sessuali.

L’uomo era già stato arrestato ad agosto per aver divulgato e detenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico: a novembre il tribunale di Firenze lo aveva condannato in abbreviato a 2 anni e 4 mesi.

E se tutto questo sembra già inconcepibile, il 40enne del Grossetano e la donna di Terni con cui aveva una relazione avrebbero deciso di concepire la bimba al solo scopo di abusarne sessualmente.