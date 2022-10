Cobra Kai 6 stagione, le rivelazioni di Ralph Macchio

Arrivati alla quinta stagione di Cobra Kai, i fan sono già in trepidante attesa per quella che sarà molto probabilmente l’ultima stagione.

Sebbene non ci sia stata alcuna indiscrezione particolare, uno dei principali protagonisti di Cobra Kai Ralph Macchio (alias The Karate Kid in persona) ha rivelato qualche piccolo particolare.

In una recente intervista con Us Weekly, gli è stato chiesto se Cobra Kai sarebbe tornato per una sesta stagione. Sebbene abbia ammesso di non sapere molto sulla produzione di una ulteriore stagione, ha detto che il cast e la troupe si sono divertiti e ci sono sensazioni positive.

“Non c’è nulla di ufficiale“, ha detto Ralph “Ma, ci sentiamo abbastanza bene tanto da continuare lo spettacolo e lasciarlo evolvere e terminare se sarà necessario“.

Cosa può accadere in una 6 stagione di Cobra Kai

“Questi ragazzi, Jon [Hurwitz], Josh [Heald] e Hayden [Schlossberg], che scrivono questa serie, sono così bravi ad avere il polso di ciò che i fan vogliono“, ha spiegato l’attore.

Se questa è un’indicazione, ovvero che gli stessi autori sono legati anche a quello che il pubblico vuole, allora molto probabilmente ci sarà certamente una sesta stagione di Cobra Kai e magari con qualche sorpresa voluta dagli stessi fan.