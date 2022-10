Quali sono le storie raccontante in The Midnight Club

Ancora una nuova serie targata Netflix a tema horror “The Midnight Club” che segue un gruppo di adolescenti malati terminali che fanno un patto.

La nuova serie horror intitolata The Midnight Club è stata lanciata su Netflix venerdì 7 ottobre.

The Midnight Club foto@Youtube/Netflix

Le storie raccontate in The Midnight Club

Le storie di The Midnight Club sono basate su altri libri di Christopher Pike. La storia di Dana, The Two Danas è tratta direttamente dal libro The Midnight Club. Mentre le seguenti storie sono basate sugli omonimi romanzi di Pike:

La storia di Kevin, Il cuore malvagio

La storia di Sandra Dammi un bacio

La storia di Amesh Ci vediamo dopo

La storia di Ilonka Strega

La storia di Natsuki Road to Nowhere

La storia di Spence L’eterno nemico

Cosa c’è da sapere su The Midnight Club

La serie di 10 episodi è ambientata in un struttura chiamata Rotterdam Home, una sorta di clinica dove un gruppo di adolescenti malati terminali va a morire.

Gli adolescenti segretamente a mezzanotte raccontano storie dell’orrore. Una notte fanno un patto: il primo di loro a morire farebbe ogni sforzo per contattare gli altri dall’oltretomba.

“In un ospizio con una storia misteriosa, gli otto membri del Midnight Club si incontrano ogni notte a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni del soprannaturale dall’aldilà“, recita il logline della serie secondo Netflix.

“Una nuova serie horror di Mike Flanagan e Trevor Macy’s Intrepid Pictures ( The Haunting of Hill House, Midnight Mass ) e Leah Fong, basata sul lavoro creativo dell’autore di bestseller Christopher Pike“, si legge nel logline.