Cobra Kai, Hilary Swank rivela: Nessuna chiamata dalla produzione

L’attrice che ha recitato nell’ultimo episodio della saga originale di Karate Kid, ha rivelato di non essere mai stata contattata dalla produzione della serie di Cobra Kai.

Durante le prima cinque stagioni, Cobra Kai ha ovviamente puntato sul fattore “nostalgico” richiamando in pratica tutti i personaggi che hanno fatto parte della saga originale di Karate Kid, partendo ovviamente Johnny Lawrence e Daniel LaRusso che sono i protagonisti, la serie ha incluso John Kreese e Terry Silver anche Mike Barnes, Chozen e Kumiko nella loro trama.

In tal senso, negli ultimi anni sono stati molti i fan che si sono chiesti quando e come Julie Pierce potrebbe apparire in Cobra Kai.

Ma mentre un’apparizione del personaggio di Hilary Swank in The Next Karate Kid non sarebbe inverosimile per la serie, a quanto pare non è ancora una cosa certa.

Durante questa settimana Swank ha partecipato ad un’intervista al programma Live with Kelly e Ryan e ha rivelato di non aver ricevuto nessuna chiamata per la serie Cobra Kai.

“Non sono nel cast di Cobra Kai, nessuno mi ha mai chiamato per Cobra Kai“, ha detto Swank. “Molte persone mi chiedono se ci sarò, è come la domanda numero uno che ricevo spesso“.

“Nessuno mi ha chiamato! Ma è molto divertente, vero? Questa è la cosa che mi chiedono di più e nessuno mi ha chiamato“, ha aggiunto l’attrice.

In precedenza Ralph Macchio, l’attore dietro Daniel LaRusso, aveva indicato di ritenere possibile che Swank apparisse nella serie, quindi anche se non ci sarebbe ancora nulla in lavorazione, un cameo di Julie Pierce potrebbe comunque essere un’opzione.