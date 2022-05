Come avere il fisico perfetto senza fare sport ne fitness

Se non hai il tempo di fare esercizio quotidiano, sapendo che lo sport non serve solo a scolpire e rassodare il corpo, ma a mantenere in salute i suoi organi; Alcuni metodi possono aiutarti davvero.

I metodi per avere il fisico perfetto senza esercizio fisico

Esistono dei concetti base da seguire per poter essere in forma senza necessariamente fare attività fisica, per prima cosa:

Una corretta alimentazione

Gli esperti di salute consigliano di bere molta acqua e di mangiare frutta e verdura come mele, kiwi, fragole, spinaci, pomodori, cetrioli, lattuga, crescione e altri; E stando lontano dai carboidrati che contengono calorie elevate come pizza, pasta e altri dolci che si trasformano in grasso corporeo e intasano i tessuti.

Fare delle saune

Alcuni studi hanno confermato che stimolare la circolazione sanguigna andando regolarmente nei centri sauna riduce la cellulite (l’accumulo di grasso sotto la pelle); Perché la sauna aiuta a stimolare i vasi sanguigni e rassoda la pelle.

Bere il tè

Bere una tazza di tè aiuta a rassodare il corpo. Forse i migliori tipi di tè che gli esperti consigliano di assumere sono: yerba mate, tè ai denti di leone e tè al rovo, poiché stimolano la circolazione sanguigna.

Massaggio a secco

Il massaggio del corpo a secco, mediante l’utilizzo di una spazzola realizzata con materiali naturali, aiuta a favorire la circolazione sanguigna ed a favorire il drenaggio linfatico dei tessuti. Aiuta anche a rimuovere le cellule morte e previene l’accumulo di acqua sotto la pelle, per questo si consiglia di iniziare il massaggio dai piedi in su, e regolarmente 1-2 volte a settimana.

Fare la doccia o il bagno con acqua calda e fredda

Fare il bagno in acqua calda e fredda alternativamente fa molto bene alla salute della pelle. Versare acqua fredda aiuta a stringere i vasi sanguigni, mentre l’acqua calda lavora per espanderli nuovamente ed è eccellente per stimolare la circolazione sanguigna, stringere i tessuti e liberarsi del rilassamento.

Dedicarsi alla meditazione

È noto che lo stress e l’esaurimento influiscono negativamente sulla salute mentale, che porta l’organismo a secernere l’ormone cortisolo, che porta a mangiare più cibo, e quindi all’accumulo di più grasso. Pertanto, gli esperti raccomandano una sessione di meditazione quotidiana di 5 minuti che aiuta a rilassarsi ed eliminare lo stress e la fatica.

Fonte: dw.com