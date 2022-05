I mille aspetti dell’autismo che forse non conosci

Se vuoi sapere che aspetto ha un bambino autistico, basta guardare un qualsiasi bambino.

Che aspetto ha l’autismo

Guarda i bambini che vivono accanto a te e dai un’occhiata a ogni bambino che incontri per strada. Questi potrebbero benissimo essere i volti dell’autismo.

Non vi è alcuna indicazione visibile che un bambino sia affetto da questo disturbo neurologico di questo tipo.

L’autismo è un disturbo molto subdolo, ma cos’è esattamente l’autismo? Molte persone non hanno idea di cosa sia questo disturbo e sono pronte a fraintendere il significato di autistico con “artistico”.

L’autismo non ha niente a che fare con le arti; i bambini autistici sono estremamente talentuosi, ma artistico e autistico sono due cose diverse.

L’autismo è una malattia che colpisce le capacità sociali e comunicative. Alcuni bambini autistici hanno difficoltà a giocare con gli altri e fare amicizia e alcuni non riescono a parlare.

Molti bambini autistici mostrano comportamenti che possono includere: versare ripetutamente liquidi da una tazza all’altra, girare su se stessi senza avere le vertigini, non voler essere toccati o abbracciati, mettere in fila i giocattoli e urlare per ore. Ogni bambino autistico è diverso.

Gli spettri dell’autismo

Ci sono vari livelli di questo disturbo ed ecco perché è chiamato ‘spettro‘.

Immagina per un momento di essere frustrato, ma di non essere in grado di esprimere il perché. Immagina di avere mal di denti, ma non puoi dirlo a nessuno.

Pensa a come ti sentiresti se volessi davvero affetto, ma un semplice tocco della tua pelle provoca dolore fisico. Queste sono alcune delle cose che i ragazzi autistici devono affrontare.

Al momento, nessun esperto è stato in grado di confermare ciò che causa l’autismo, ma una cosa è certa: una cattiva genitorialità, rapporti burrascosi tra genitori ecc. non sono la causa di questa malattia.

Sfortunatamente, ci sono ancora alcuni che sono pronti a giurare che un genitore può infliggere l’autismo al proprio figlio.

Ci sono alcune persone che conosco che sono ancora pronte a dire che non c’è niente di sbagliato in mio figlio e ha solo bisogno di essere disciplinato.

In realtà nessuno può veramente comprendere cosa significhi crescere un bambino autistico a meno che non lo stiano allevando lui stesso.

L’autismo fa parte della vita della mia famiglia e lo sarà per sempre.

Autismo e relazioni sociali

Ci sarà per sempre una battaglia da vincere con coloro che sentono che una disabilità è solo una disabilità legata ad una sedia a rotelle. Ci sarà sempre un individuo che pensa che disciplinare sia l’unica cura necessaria per un bambino autistico.

Purtroppo, per i milioni di genitori che conoscono meglio, si può solo proseguire ad amare e sostenere i nostri figli.

foto@MissLunaRose12, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons