L’ansia è una reazione emotiva normale che tutti proviamo di fronte a situazioni difficili o pericolose.

L’ansia ci aiuta a prepararci ad affrontare le sfide della vita e a proteggerci dai rischi. Tuttavia, quando l’ansia diventa eccessiva, persistente o ingiustificata, può interferire con il nostro benessere psicologico e fisico, causando disagio e sofferenza.

Come calmare l’ansia consigli e strategie (Foto@Pixabay)

Cos’è l’ansia e quali sono i sintomi

L’ansia è caratterizzata da una serie di sintomi che coinvolgono la mente, il corpo e il comportamento. I sintomi mentali dell’ansia sono: preoccupazione costante o irrazionale, paura di perdere il controllo o di impazzire, sensazione di pericolo imminente o catastrofe.

I sintomi fisici dell’ansia sono: palpitazioni, respiro corto o affannoso, sudorazione, tremori, nausea, mal di testa. I sintomi comportamentali dell’ansia sono: evitamento delle situazioni temute o faticose, ipervigilanza o attenzione selettiva verso gli stimoli ansiogeni.

Quali sono le cause dell’ansia

Le cause dell’ansia possono essere molteplici e variabili da persona a persona. Alcuni fattori che possono favorire l’insorgenza dell’ansia sono: predisposizione genetica o biologica, esperienze traumatiche o stressanti nel passato o nel presente, stili cognitivi negativi o distorti, scarsa autostima o fiducia in se stessi, difficoltà relazionali o sociali.

Come calmare l’ansia: consigli e strategie

Per calmare l’ansia è importante innanzitutto riconoscerla e accettarla come una reazione naturale del nostro organismo. Non bisogna vergognarsi o colpevolizzarsi per provare ansia, ma cercare di capire quali sono le situazioni che la scatenano e quali sono i pensieri che la alimentano. Alcune strategie utili per calmare l’ansia sono:

Respirare profondamente ed espirare lentamente dal naso

Rilassare i muscoli del corpo con esercizi specifici

Distogliere l’attenzione dai pensieri ansiogeni con attività piacevoli

Affrontare gradualmente le situazioni temute con un piano realistico

Sfatare i pensieri negativi con prove concrete ed alternative positive

Chiedere aiuto ad un amico fidato o ad un professionista qualificato

Considerazioni

L’ansia è uno stato emotivo comune che può diventare problematico quando supera una certa soglia di intensità e durata. Per calmare l’ ansia è necessario intervenire sia sul piano fisico che su quello mentale con tecniche di respirazione , rilassamento , distrazione , esposizione , ristrutturazione cognitiva.

Inoltre , è importante non isolarsi ma ricercare il sostegno sociale ed emotivo delle persone care. Se l’ ansia persiste nonostante questi accorgimenti , è opportuno consultare uno specialista per valutare la presenza di eventuali disturbi d’ ansia specifici che richiedono un trattamento adeguato.