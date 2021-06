Come cambia la moda post pandemia

Quali saranno le tendenze della moda quest’estate? Effettivamente questa sarà la prima estate che potrebbe lanciare le prime tendenze post pandemia da coronavirus, grazie anche all’aiuto dei vaccini.

Mentre alcune tendenze sono prevedibili, come ad esempio i classici pantaloncini di jeans e sandali, altre potrebbero davvero sembrare delle vere e proprie “scoperte” post-pandemia uniche.

Non bisogna dimenticare, anzi gli addetti ai lavori sono convinti che saranno in primo piano, gli accessori legati alla moda, come ad esempio un “must” ovvero il portafogli.

I portafogli di molti uomini sono reliquie d’altri tempi: regali di mamme ed ex fidanzate; magari un accessorio comprato frettolosamente, perchè spesso si sceglie con cura un abito, una giacca, una maglia ma non un portafogli.

Probabilmente il miglior acquisto in base al costo per abbigliamento che potrai mai fare, un portafoglio di buona qualità dovrebbe servire a migliorare il tuo stile personale, soddisfacendo al contempo tutte le tue esigenze.

Un marchio ad esempio che si sta facendo strada è quello legato all’azienda Dixtinta che lancia sul mercato una linea, sia maschile che femminile, di portafogli minimalista.

Sobri, senza tanti fronzoli, da coloro che non possono vivere senza banconote in tasca, a coloro i quali fanno anche di quest’accessorio uno stile.

Il portafoglio, d’altronde, è spesso l’accessorio più utilizzato quotidianamente. È anche un riflesso del tuo stile e della tua personalità e dunque chi è attento vuole assicurarsi di acquistarne uno che si adatti al proprio stile e alla propria estetica.