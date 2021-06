I carciofi possono ripulire l’organismo dalla nicotina

Grazie alla sostanza cinarina contenuta nel carciofo, la nicotina nei polmoni può essere ripulita e l’apparato digerente regolato.

Dalla Beykent University School of Health Sciences Dipartimento di Nutrizione e Dietetica arrivano le ultime informazioni riguardo agli importanti benefici del carciofo, pianta della famiglia delle margherite, che solitamente cresce nei paesi del Mediterraneo e del Sud Europa, per la nostra salute. E’ stato confermato infatti che il carciofo, uno dei piatti più prelibati della cucina mediterranea, è un alimento molto nutriente e salutare con i suoi elementi nutritivi e sarebbe sufficiente consumare una porzione di carciofo due volte a settimana.

Il carciofo ha molti benefici per la salute grazie al contenuto di cinarina al suo interno, gli esperti spiegano: “Grazie alla cinarina, aiuta l’escrezione della nicotina accumulata nel fegato, nella cistifellea e nei bronchi. Il carciofo, che è uno degli alimenti che rigenerano il fegato, è anche efficace nell’abbassare la pressione sanguigna aiutando a ridurre il colesterolo cattivo e ad aumentare il colesterolo buono. Inoltre, il carciofo, che non dovremmo mancare sulle nostre tavole, è un completo negozio di vitamine. Calcio, fosforo, potassio, ferro, magnesio e minerali di zinco e B1, B2, B6, è ricco di vitamine A e C” .

C’è anche da dire che: “Accelera i movimenti dello stomaco e dell’intestino. Aumenta la funzione di defecazione. Il carciofo, che supporta il funzionamento dell’apparato digerente, fa lavorare lo stomaco in modo più sano. Tuttavia, poiché è ricco di aminoacidi, aiuta a bilanciare l’acidità dello stomaco. Previene il gonfiore e la formazione di gas pulendo l’intestino e lo stomaco. Rafforza e rilassa lo stomaco”, come riferito dagli esperti.

Il carciofo, che è una ricca fonte di cibo in termini di ferro e minerali, sarà efficace anche nell’anemia causata da carenza di ferro, se consumato regolarmente grazie al suo contenuto di ferro.