Come è possibile trovare il fluoro all’interno di una galassia?

Gli scienziati non possono ancora dire con certezza come il fluoro abbia avuto origine all’interno delle stelle.

Gli astronomi hanno trovato per la prima volta in una galassia distante più di 12 miliardi di anni luce da noi, il fluoro, che è contenuto nelle ossa e nei denti umani.

L’Osservatorio europeo meridionale (ESO) riferisce che i ricercatori hanno fatto un’importante scoperta che fa luce sul meccanismo della produzione di fluoro nell’universo.

Scienziati dell’Università dell’Hertfordshire nel Regno Unito hanno registrato la presenza di fluoro (come parte dell’acido fluoridrico) in grandi nubi di gas nella lontana galassia NGP-190387, che dista più di 12 miliardi di anni luce. È una galassia che forma stelle.

I ricercatori ritengono che la fonte di fluoro nella galassia osservata siano le stelle Wolf-Rayet, luminari molto massicci, la cui vita dura solo pochi milioni di anni.

“La scoperta del fluoro in NGP-190387 è uno dei primi casi di rilevamento del fluoro al di fuori della Via Lattea e delle galassie vicine. In precedenza, gli astronomi trovavano questo elemento in quasar lontani. Ma mai prima d’ora era stato osservato il fluoro in una galassia con formazione stellare attiva in una fase così precoce nella storia dell’Universo” , spiegano.