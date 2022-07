Come far brillare il tuo lavello in acciaio inox

E’ una soddisfazione riuscire ad avere la cucina sempre in ordine e soprattutto un lavello pulito tirato a lucido.

Come pulire correttamente un lavello in acciaio inox; Prima di tutto rimuovere tutti i residui di cibo.

Rimuovere i piatti e tutti i frammenti di cibo dallo scarico, poiché lasciare il cibo potrebbe attirare i moscerini della frutta ed è l’ultima cosa che vuoi far girare intorno al lavandino.

Pulisci con il lato morbido di una spugna

Metti del detersivo per piatti sul lato morbido di una spugna umida e pulisci l’intero lavello, gocciolatoio, foro e rubinetti.

Risciacquare con acqua tiepida

Dopo aver pulito il lavandino, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Rimuovere quanta più schiuma possibile e asciugarla con un panno.

Lucida le superfici

Per una finitura senza aloni, asciuga il lavello con un panno in microfibra extra assorbente. Ti consigliamo di completare il tutto spruzzando del detergente per vetri sul lavello e strofinandolo con un sottile canovaccio o un panno per renderlo lucido.