Come funziona il noleggio di furgoni?

Il noleggio di furgoni, oggi, permette ad aziende e privati di beneficiare di formule trasparenti e di immediata esecuzione per ogni genere di spostamento ingombrante. Questo servizio può essere utilizzato per molteplici finalità, dal trasporto di beni per un trasloco privato allo spostamento di persone tramite pulmino.

Vista la popolarità di questo servizio abbiamo pensato di offrire qualche spunto per capire meglio come funziona e quali sono i principali vantaggi. Ti anticipiamo subito che puoi noleggiare in qualità di privato o di azienda a seconda del tipo di esigenza di spostamento.

Dalla prenotazione online al ritiro

Per procedere abbiamo fatto riferimento ad aziende specializzate che offrono questo servizio in zona e in tante altre città d’Italia, ovvero disposte di una rete capillare di sedi per agevolare tutti gli spostamenti.

Per esempio rivolgendoti alla sede di Rimini di VAN4YOU o in qualsiasi altra città dove l’azienda è presente potrai godere della massima flessibilità di ritiro e consegna del mezzo.

Vediamo meglio come noleggiare un furgone e quali sono le informazioni utili da conoscere.

Innanzitutto devi sapere che puoi anche prenotare direttamente online, senza alcun pagamento anticipato. In alternativa puoi telefonare presso la sede preferita e, anche in questo caso, non dovrai lasciare alcun acconto.

Tariffe e condizioni sempre chiare e personalizzabili

Puoi sempre confrontare online le tariffe in modo chiaro e usufruire del servizio a costi definiti, senza sorprese al momento del pagamento. Per esempio puoi chiedere preventivi all inclusive a scelta tra i vari pacchetti offerti oppure riceverne uno personalizzato, su misura delle tue esigenze di spostamento.

Il servizio di noleggio prevede anche il soccorso stradale 24 ore su 24 in tutta Europa per non lasciarti da solo nel momento del bisogno. In caso di danno o furto al veicolo è prevista una polizza inclusa che permette di ridurre il carico della quota di responsabilità del conducente. Sempre sul fronte sicurezza, infine, sono previste sempre le catene da neve gratuite obbligatorie per i periodi invernali, come stabilito dal codice della strada.

Confort di utilizzo del furgone e vantaggi

Tra i confort trovi sempre il kit di imballaggio per traslochi come scatole, pluriball, nastro per pacchi, carrello per il trasporto e corde di immobilizzazione delle merci nel vano di carico. È possibile anche aggiungere uno o più conducenti al contratto di noleggio, nonché usufruire di soluzioni ad hoc per giovani automobilisti.

Per garantire la massima flessibilità di consegna senza vincoli orari, inoltre è possibile richiedere il servizio fuori orari e la prenotazione della consegna o del ritiro direttamente all’indirizzo designato dal cliente. Chiaramente puoi anche decidere di noleggiare il veicolo presso la sede più vicina a te e, al termine dell’utilizzo, lasciarlo dove desideri.

Il noleggio di furgoni, come vedi, è un servizio omni-comprensivo, pensato per offrire qualsiasi genere di confort al cliente. Si tratta di un’opportunità a cui fanno ricorso sempre più privati e aziende considerando che, da un punto di vista fiscale, il costo di noleggio può essere anche dedotto o detratto fino al 100% del canone complessivo.