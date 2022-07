Perchè devi evitare di bere prima di andare a letto

Molte persone hanno l’abitudine di bere un bicchiere d’acqua prima di andare a dormire, ma questo potrebbe essere controproducente.

Anche se il corpo ha bisogno di bere acqua, d’ora in poi dovresti evitarlo prima di andare a letto se vuoi goderti un sonno profondo e mantenerti in salute.

Ciò su cui nessuno è d’accordo è che l’acqua potabile è salutare, poiché è essenziale per la vita e regola tutti i processi vitali del nostro corpo. Ma poco prima di andare a letto, è preferibile non bere acqua, poiché potrebbe essere dannosa per la salute, secondo la rivista tedesca “Freuden“.

La rivista ha aggiunto che gli esperti consigliano di non bere o mangiare nulla almeno due ore prima di andare a dormire, giustificando che ciò potrebbe interrompere il ciclo del sonno e influire negativamente sulla sua qualità.

Il problema principale che può derivare dal bere acqua poco prima di coricarsi è la possibilità di svegliarsi nel cuore della notte per andare in bagno. Anche se questo non sembra essere un problema per alcuni, secondo la rivista, molti non riescono a completare il sonno dopo.

Inoltre, bere acqua prima di coricarsi può privare il corpo di entrare nella fase del sonno profondo e questo può danneggiare la salute.

I disturbi del sonno hanno un impatto significativo sulla salute e sullo stile di vita. Uno studio pubblicato sul National Center for Biotechnology Information in America ha dimostrato che svegliarsi nel cuore della notte può portare a problemi come sonnolenza diurna, scarsa concentrazione e coordinazione, mancanza di creatività e sbalzi d’umore.

Complessivamente è meglio bere acqua regolarmente durante il giorno e astenersi da essa prima di coricarsi.