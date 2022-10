Come prendersi cura della pelle del viso, trucchi e consigli

Una routine di base per la cura della pelle del viso è un’impresa che dura tutta la vita, ma dovrebbe iniziare non oltre il principio della pubertà con il conseguente aumento della produzione di grasso e la tendenza a sensibilità e sfoghi.

Nonostante ciò che le principali aziende cosmetiche e le società di marketing potrebbero farti credere, prendersi cura della pelle del viso è in realtà abbastanza semplice e si compone di 3 passaggi fondamentali:

1) detersione

2) tonificazione

3) idratazione

Certo, questa routine di base può essere migliorata ed elaborata, ma nel caso della cura della pelle, spesso è meglio semplificare.

Cura della pelle del viso, routine quotidiana

Il primo passo della routine di base per la cura della pelle è la detersione o la rimozione di sporco, trucco, sebo e sporcizia quotidiana in generale dal viso.

Questo può essere fatto con una saponetta, un detergente liquido o anche una crema appositamente formulata (più appropriata per i tipi di pelle secca e sensibile).

Basta lavare il viso, utilizzando il prodotto scelto e seguendo le istruzioni del produttore, avendo cura di pulire tutte le zone e risciacquare bene con acqua.

L’uso di un panno o di uno speciale tampone detergente è un’opzione, anche se l’opportunità di crescita batterica su un prodotto del genere porta ad incoraggiare ad utilizzare solo le mani pulite per la pulizia. Dopo aver risciacquato accuratamente il viso (spruzzando il viso 5-10 volte con acqua tiepida), asciugalo tamponando con un panno o un asciugamano pulito e morbido.

Il secondo passaggio della routine è tonificare, ovvero utilizzare un tonico o un astringente appositamente formulato applicato su un batuffolo di cotone o un batuffolo di cotone per rimuovere le ultime tracce di sapone, trucco, olio e sporcizia.

Sebbene alcuni lo considerino un passaggio facoltativo, l’evidenza sul batuffolo di cotone dopo l’uso ci convince che questo passaggio è efficace e necessario. È molto importante scegliere un prodotto che si adatti bene alla tua pelle, poiché i tonici hanno una gamma molto più ampia di punti di forza rispetto ai detergenti.

Prestare particolare attenzione alla quantità di alcol in un tonico, tenendo presente che alcuni tipi di alcol possono seccare molto la pelle e sono generalmente consigliati solo nei prodotti per pelli miste o grasse.

Il terzo passaggio della routine è l’idratazione o il ripristino dell’idratazione naturale che la pelle perde attraverso la pulizia e la vita quotidiana. Anche in questo caso, diversi tipi di pelle richiederanno diversi tipi di creme idratanti, ma anche i tipi di pelle grassa trarranno vantaggio dall’uso di un tale prodotto.

(Tieni presente che olio e acqua non sono la stessa cosa e cerca una crema idratante senza olio o con controllo dell’olio se la tua pelle è grassa.). Unisci i punti su guance, naso, mento e fronte e sfuma delicatamente e accuratamente, facendo attenzione a non tirare o tirare la pelle.

Questa routine di base per la cura della pelle in tre fasi dovrebbe essere seguita due volte al giorno, una al risveglio e una prima di andare a letto. I tipi di pelle estremamente grassa possono trarre beneficio da un’ulteriore pulizia delicata a mezzogiorno, ma fai attenzione che una pulizia eccessiva della pelle grassa può comportare una produzione di olio ancora maggiore.

Per quanto straordinario e durevole sia un organo umano, la pelle è delicata a modo suo e, se maltrattata, reagirà con sfoghi, eruzioni cutanee e altri segni di maltrattamento.

Ulteriori trattamenti per la pelle del viso

Ulteriori trattamenti possono essere appropriati a seconda del tipo di pelle. Scrub o altri esfolianti, che possono essere utilizzati ovunque da una volta alla settimana fino a una volta al giorno purché il prodotto non sia troppo abrasivo e l’applicazione sia delicata, servono ad eliminare le cellule morte della pelle, rendendo così la pelle più chiara, con meno una tendenza a sfoghi e macchie.

Le maschere, che possono essere utilizzate con frequenza un paio di volte alla settimana o una volta al mese o due, sono formulate per trattare qualsiasi cosa, dalla pelle molto secca a quella molto grassa. Possono fornire un trattamento idratante intensivo, un’esperienza di pulizia profonda o semplicemente una delicata spinta di pulizia aromaterapeutica.

Le creme per gli occhi, che sono disponibili in formule molto leggere e trasparenti o molto dense e cremose, sono appropriate anche per gli adolescenti dalla pelle secca, ma trovano il loro pubblico più apprezzato tra i 30 anni e più.

I trattamenti topici da banco per l’acne, come quelli contenenti perossido di benzoile o acido salicilico, possono essere molto efficaci nel ridurre la durata e l’arrossamento di un brufolo o di una macchia, anche se devono essere usati rigorosamente secondo le indicazioni del produttore o del tuo dermatologo.

Un ulteriore prodotto di trattamento necessario per le persone di tutte le età e tipi di pelle è la protezione solare.

Per il viso, un SPF (Fattore di protezione solare) di 15 è generalmente considerato il minimo necessario per prevenire il rischio di danni solari, cancro della pelle, invecchiamento precoce e rughe. Ed è importante trovare una crema solare che protegga dai raggi UVA e UVB, poiché ogni tipo fa i suoi danni. Spesso, le creme idratanti per il viso includono filtri solari con SPF 15 e superiori, ma se la tua particolare marca di crema idratante non lo fa, applica semplicemente la crema solare separatamente.