Cuocere nell’alluminio fa male, peggio se la pentola è vecchia

Le casalinghe hanno sempre utilizzato pentole in alluminio per cucinare i cibi, ma non sempre sono state consapevoli dei pericoli nell’utilizzo di tali utensili.

Recentemente, dopo aver condotto esperimenti sui topi, gli scienziati hanno rivelato significativi rischi per la salute derivanti dalla cottura del cibo in utensili di alluminio.

Gli esperimenti si sono concentrati sulla verifica dell’effetto tossico degli elementi nell’acqua bollente in pentole di alluminio nuove e vecchie fino a sei anni.

Gli scienziati hanno dato ai topi ciò che volevano dall’acqua fatta bollire in pentole di alluminio per 3, 4 e 5 settimane.

I risultati hanno mostrato che c’erano cambiamenti nello sperma di questi topi, oltre a una diminuzione del loro numero di spermatozoi, più a lungo i topi usavano quest’acqua e più lunga era la vita del contenitore di alluminio.

I ricercatori hanno osservato un aumento del numero di globuli rossi micro nucleari, nonché alcune anomalie nucleari nei topi utilizzati in questo esperimento, e questo aumento è stato anche associato a un aumento della vita delle pentole.

Sono stati riscontrati anche cambiamenti nelle funzioni epatiche dei topi che bevevano acqua bollita, il che ha fatto annunciare agli scienziati i risultati finali di questo esperimento, in cui si afferma che:

“L’acqua bollita in pentole di alluminio ha la capacità di causare effetti tossici nelle cellule e nei geni , soprattutto con l’aumentare dell’età della pentole“.