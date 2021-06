Come risparmiare sull’assicurazione moto

Risparmiare sull’assicurazione è l’imperativo che accompagna ogni possessore di un veicolo, a due o quattro ruote, che richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza assicurativa RCA. Come i contratti assicurativi sulle auto, in termini di risparmio, anche quelli sulle moto hanno il vantaggio di potere essere sospesi nella stagione più fredda, quando i possessori sono meno inclini a utilizzare il mezzo a due ruote. Di seguito alcuni semplici suggerimenti per risparmiare sull’assicurazione moto.

Le polizze sospendibili.

I motociclisti irriducibili sostengono che il vero centauro usa indefessamente la moto anche in inverno, ma chi, nella stagione fredda, preferisce optare per qualcosa di più comodo, può comunque risparmiare sulla assicurazione moto ricorrendo alle polizze sospendibili. Come si evince dal termine stesso, il vantaggio di questo tipo di contratti risiede nella possibilità di congelarli per un certo periodo dell’anno. Tutte le compagnie mettono a disposizione questo tipo di polizza, ma occorre tenere conto di alcune clausole discrezionali. In generale, nel periodo di sospensione, l’assicurazione sarà inattiva e farà slittare la scadenza della polizza nel tempo. Tra le cose da tenere a mente c’è il periodo minimo e massimo di sospensione, trascorso il quale si potrebbe incorrere nella perdita della rata residua a causa dell’estinzione del contratto. Altra cosa da tenere presente riguarda il numero di volte, in un anno, in cui la polizza moto può essere sospesa e successivamente riattivata. In definitiva vi sono delle regole da osservare ma è fuor di dubbio che le polizze sospendibili consentono di risparmiare sull’assicurazione moto.

Confrontare i preventivi.

In procinto della stipula di un contratto RCA è bene richiedere più preventivi e confrontarli tra loro, sia che si tratti di un preventivo assicurazione moto o assicurazione auto. Secondo recenti statistiche pubblicate dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, al 31/12/2019, in Italia, erano operative oltre 100 differenti compagnie assicurative. Basta solo questo dato a far comprendere l’utilità di richiedere più preventivi per un confronto. Si possono interpellare le compagnie assicurative una alla volta compilando online gli immancabili questionari, oppure fare riferimento a degli aggregatori disponibili online, che sulla base dei dati inseriti producono alcuni preventivi in grado di coadiuvare le scelte dell’utente.

ConTe.it, azienda leader nelle assicurazioni online, facente parte del Gruppo Admiral, con oltre 7 mila dipendenti di cui 600 in Italia, con più di 5 milioni di clienti nel mondo, oltre a consentire la possibilità di stipulare online la polizza moto e garantire l’assistenza sinistri puntuale e professionale, 24 su 24, 365 giorni all’anno, ti consente anche l’accesso diretto, qualora ti dimostrassi esplicitamente interessato, al preventivatore pubblico IVASS per potere confrontare i costi delle coperture offerte dalle imprese assicurative operanti in Italia.

In conclusione, l’utilità di confrontare più preventivi è fuori discussione, ma al momento della scelta è bene tenere presente le specifiche di ogni offerta relativamente a caratteristiche quali la franchigia, i massimali ed eventuali clausole accessorie.

Il decreto Bersani.

Operante dal 2007 e rafforzato nel 2020 dalla nuova normativa sull’RC Familiare, il decreto o legge Bersani è un altro ottimo sistema per risparmiare sull’assicurazione moto. Grazie a questa legge il titolare di una moto può beneficiare della classe di merito di un familiare convivente, ereditandola anche nel caso in cui sia un giovane e/o un neopatentato. Condizione imprescindibile per potere usufruire della legge Bersani è che la classe di merito ereditata dal neo-contraente faccia riferimento a una polizza attiva, intestata a persona fisica e non giuridica.