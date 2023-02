Come si chiama la farina di insetti, dubbi e risposte

La farina di insetti sta diventando sempre più popolare come fonte proteica alternativa, sostenibile e nutriente. La farina di insetti è prodotta dalla macinazione di insetti essiccati, come i grilli e i bachi da seta, che sono ricchi di proteine, fibre, minerali e grassi sani. In questo articolo, esploreremo come viene chiamata la farina di insetti e il motivo per cui è stata scelta questa particolare terminologia.

La terminologia “farina di insetti” è stata scelta per descrivere il prodotto in quanto si presenta come una polvere fina simile alla farina, ottenuta dalla macinazione degli insetti disidratati. La farina di insetti può essere utilizzata come ingrediente in diverse preparazioni alimentari, come ad esempio nella produzione di pasta, pane, biscotti, barrette energetiche e altri alimenti a base di farina.

Alcune aziende hanno scelto di utilizzare un altro termine per riferirsi alla farina di insetti, ovvero “proteina di insetti“. Questo termine è stato scelto per evidenziare la fonte proteica dell’ingrediente e per promuoverne l’utilizzo come alternativa sostenibile alle fonti proteiche tradizionali, come la carne.

La farina di insetti è considerata una fonte proteica sostenibile, in quanto richiede una quantità inferiore di acqua e di terreno per la produzione rispetto alla carne, e produce meno emissioni di gas serra. Inoltre, gli insetti possono essere allevati utilizzando scarti alimentari, riducendo così lo spreco di cibo.

Nonostante le sue numerose proprietà nutrizionali e i vantaggi ambientali, l’idea di consumare insetti e farina di insetti può risultare difficile da accettare per alcune persone, soprattutto in alcune culture. Tuttavia, ci sono sempre più studi che dimostrano i benefici per la salute di questo alimento e la sua accettabilità da parte dei consumatori.

In conclusione, la farina di insetti è una fonte proteica innovativa che sta guadagnando sempre più popolarità come alternativa sostenibile e nutriente alle fonti proteiche tradizionali. La terminologia “farina di insetti” è stata scelta per evidenziare la sua somiglianza con la farina tradizionale, mentre il termine “proteina di insetti” sottolinea la sua fonte proteica. Nonostante l’iniziale difficoltà di accettazione, la farina di insetti rappresenta un’opzione interessante per chi cerca di adottare uno stile di vita sano e sostenibile.