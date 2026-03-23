Addio Downton Abbey? Arriva “The Forsytes”: la nuova saga familiare che sta già dividendo il pubblico

Il capolavoro di John Galsworthy torna sul piccolo schermo con un adattamento firmato PBS Masterpiece. Tradimenti, ambizione e il crollo della facciata aristocratica: ecco perché non potrete farne a meno.

In queste ore, il mondo della serialità televisiva d’autore è in fermento. Se pensavate che il genere period drama avesse già detto tutto con successi come The Crown o Downton Abbey, la nuova scommessa di PBS Masterpiece, “The Forsytes”, è pronta a smentirvi. La serie, basata sulla celebre saga di John Galsworthy, ha debuttato portando con sé una ventata di freschezza, melodramma e una domanda che sta già rimbalzando sui social: è questo il nuovo fenomeno televisivo dell’anno?

Un impero di vetro nella Londra vittoriana

Ambientata nella Londra di fine Ottocento, la serie ci trascina immediatamente nel cuore pulsante della “nuova aristocrazia”. Per cinque decenni, i Forsyte hanno costruito un impero basato sul possesso, sul denaro e su una reputazione impeccabile. Tuttavia, come ogni grande saga che si rispetti, la perfezione è solo una facciata destinata a incrinarsi.

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La sceneggiatrice Debbie Horsfield (già nota per il successo di Poldark) ha scelto di non limitarsi a una fedele ricostruzione storica, ma di iniettare nella narrazione un ritmo moderno e incalzante. La storia segue quattro generazioni di una famiglia che, pur avendo tutto, scopre di non possedere la cosa più importante: la libertà di amare e di scegliere il proprio destino.

Perché “The Forsytes” è la notizia del momento

Non si tratta del solito adattamento polveroso. La critica internazionale e i primi spettatori stanno sottolineando come la serie riesca a parlare al presente. Al centro della trama non ci sono solo i balli di gala e i costumi sfarzosi, ma temi universali e drammaticamente attuali:

L’ambizione tossica: La scalata sociale a ogni costo.

La scalata sociale a ogni costo. Il conflitto generazionale: Il coraggio dei giovani Forsyte nel voler sovvertire le aspettative dei padri.

Il coraggio dei giovani Forsyte nel voler sovvertire le aspettative dei padri. Il ruolo della donna: Una lotta silenziosa per l’indipendenza in un mondo governato dagli uomini.

Nelle ultime ore, le discussioni online si sono concentrate proprio sulla capacità della serie di rendere “umani” e fallibili personaggi che, sulla carta, appartengono a un mondo lontano. È proprio questa vulnerabilità a rendere il prodotto perfetto per il pubblico di oggi, sempre in cerca di storie in cui identificarsi, anche sotto un corsetto o un cilindro.

Cosa cambia per gli amanti del genere

L’arrivo di The Forsytes segna un punto di svolta per il catalogo Masterpiece. Dopo anni di produzioni più rassicuranti, questa serie osa spingersi verso il melodramma più acceso, quasi “sporco”, mettendo a nudo le ipocrisie di una classe sociale che ha fatto del decoro la sua prigione.

Per gli spettatori, questo significa una nuova ossessione televisiva garantita. Per l’industria, è la conferma che i classici della letteratura, se rimescolati con una visione autoriale forte, hanno ancora un potenziale di engagement enorme, capace di scalare le classifiche di gradimento e dominare le conversazioni su Google Discover.

Gli scenari futuri: verso una nuova stagione?

Mentre i primi episodi iniziano a circolare, si parla già del futuro del franchise. Dato l’ampio materiale originale offerto dai romanzi di Galsworthy, il potenziale per più stagioni è concreto. Se il successo di pubblico confermerà l’accoglienza della critica, potremmo essere di fronte all’inizio di un lungo viaggio decennale attraverso i segreti dei Forsyte.

Resta da capire se il pubblico italiano accoglierà con lo stesso calore questa saga di “amore e dovere”. Una cosa è certa: la Londra vittoriana non è mai stata così intrigante e pericolosa.