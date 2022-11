Cornflakes, i reali benefici di una colazione

Per molti giovani l’infanzia è stata caratterizzata dalla colazione a base di cornflakes e dai numerosi benefici che venivano pubblicizzati.

Pubblicità che rivendicano benefici per la salute senza numeri o statistiche o alcuna prova reale? Si può dare un’occhiata ai cornflakes per capire i reali benefici i loro effetti collaterali.

I cornflakes non sono così benefici per la salute come potresti pensare. Ecco gli effetti collaterali dei cornflakes che dovresti conoscere.

I cornflakes sono altamente raffinati

Conosciamo tutti la verità sui cibi raffinati e trasformati. Anche se i marchi possono vantarsi dei cornflakes e dei suoi benefici, tutto ciò che viene prodotto in fabbrica dopo aver attraversato le fasi di raffinazione e lavorazione perde tutti i benefici per la salute.

Porta ad un aumento di peso

I cornflakes contengono un’enorme quantità di zucchero aggiunto. Inoltre, tendiamo ad aggiungere zucchero o miele extra quando consumiamo cornflakes o qualsiasi cereale per la colazione. Iniziare la giornata con una nota così zuccherina ogni giorno porterà ad un aumento di peso. Quindi, se sei qualcuno che sta cercando di perdere peso, stare lontano dai cornflakes sarebbe una decisione saggia!

I cornflakes hanno zuccheri aggiunti

Ciò che è confezionato e commercializzato come una sana colazione è ricco di zucchero. Quando inizi la giornata con qualcosa di zuccherino, aumenta i livelli di zucchero nel sangue e talvolta porta anche ad infiammazioni. Alcuni degli effetti collaterali dei cornflakes includono aumento della pressione sanguigna, infiammazione, aumento di peso, diabete e steatosi epatica. Secondo la National Library of Medicine, gli zuccheri in eccesso portano anche a malattie croniche.

Peggiora il tuo diabete

Se hai il diabete, i cornflakes sono sconsigliati. A causa del suo alto contenuto di zucchero, aumenterà notevolmente i livelli di zucchero nel sangue e questo è un veleno per le persone con diabete di tipo 2.

Hanno un alto indice glicemico

L’indice glicemico (IG) misura la velocità con cui un alimento fa aumentare i livelli di zucchero nel sangue. l’IG è misurato su una scala da 1 a 100, dove 100 significa glucosio puro. Maggiore è il numero di un alimento sull’indice, maggiore è il contenuto di zucchero e i rischi per la salute. I cornflakes hanno un IG di 80. Secondo gli studi, anche gli alimenti con un IG alto rendono più difficile perdere peso.

Alto contenuto di sciroppo

I cornflakes sono ricchi di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (HFCS). Cosa significa? Che hanno un alto contenuto di zucchero. Dal momento che i cornflakes non hanno un ottimo gusto da soli, questi additivi vengono aggiunti per aggiungere un sapore. Questo toglie ulteriormente i benefici dei cornflakes e aumenta l’effetto collaterale dei cornflakes.

fonte@lifestyleasia