Quando viene montato l’albero di Natale secondo la tradizione

Quali sono le date per addobbare l’albero di Natale e smontarlo, secondo la tradizione cattolica.

Dicembre e ormai arrivato e secondo la religione cattolica l’arco temporale tra la nascita di Cristo e l’arrivo dei Re Magi va dal 25 dicembre al 6 gennaio, rispettivamente con il Natale e l’Epifania.

Per questo in molte case hanno già iniziato ad addobbare l’albero di Natale e anche la propria abitazione.

Quando viene montato l’albero di Natale

L’albero di Natale deve essere montato l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata Concezione, anche se molte famiglie preferiscono addobbare già a fine novembre o all’inizio di dicembre.

Lo stabilì Papa Pio IX nell’anno 1854, quando tale data fu dichiarata come il giorno in cui la Vergine Maria “fu preservata per privilegio esclusivo dalla macchia originaria fin dal primo momento del suo concepimento“.

Seguendo la teoria precedente, questa data è anche quella indicata per montare la mangiatoia in casa, anche se il bambino Gesù non dovrebbe essere collocato fino al giorno della sua nascita, la vigilia di Natale; cioè il 24 dicembre.

La tradizione di addobbare l’albero di Natale è iniziata in Germania e in Scandinavia nel XVI e XVII secolo, per poi diffondersi in altri paesi. Attualmente, per la sua decorazione viene utilizzata un’ampia varietà di oggetti ed elementi, i più tradizionali sono:

Stella: solitamente posta in cima all’albero, rappresenta la fede che deve guidare la vita del cristiano, richiamando la stella di Betlemme

Le palle: apparentemente, in un primo momento, San Bonifacio decorò l’albero con le mele, rappresentando con esse le tentazioni. Oggi è consuetudine posizionare palline o sfere (in alcune nazioni chiamate anche bambalinas o chirimbolos), che simboleggiano i doni di Dio agli uomini.

Fili: si è sempre pensato che i legami rappresentino l’unione di famiglie e persone care intorno ai doni che vogliono fare e ricevere.

Luci: inizialmente erano candele, rappresentano la luce di Cristo

Quando va smontato l’albero di Natale?

Seguendo alla lettera ciò che la religione cattolica dice al riguardo, l’albero di Natale deve essere rimosso una volta arrivati ​​i Re Magi; cioè il 6 gennaio.