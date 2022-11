Tempio buddista chiuso, i monaci facevano uso di droga

Un tempio buddista in Thailandia è rimasto senza monaci dopo che tutti i religiosi che vi officiavano sono risultati positivi alla metanfetamina.

I quattro monaci, tra cui un abate, del tempio nel distretto rurale di Bung Sam Phan, nella provincia centrale di Phetchabun, lunedì sono stati sottoposti a test antidroga e tutti presentavano metanfetamine, ha riferito la polizia locale. L’abate o badessa è la persona con il più alto titolo di autorità in un monastero.

“Il Bangkok Post ha riferito il 29 novembre che la polizia provinciale di Phetchabun aveva avviato una ricerca a sorpresa, quando è stato riferito che i monaci, compreso l’abate, in un tempio nel distretto di Bung Sam Phan possedevano e facevano uso di droghe“, ha condiviso un giornalista. su Twitter.

I religiosi sono stati trasferiti in una clinica per seguire un trattamento di disintossicazione, ha aggiunto.

“Il tempio ora è rimasto senza monaci e gli abitanti temono di non poter svolgere le cerimonie di merito“, ha proseguito.

Il rito del merito implica che i fedeli diano cibo ai monaci per compiere buone azioni. La comunità è scioccata e alcune persone saranno designate per prendersi cura del tempio, così come i circa 10 cani e 10 gatti che vi abitano.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, UNODC, la Thailandia è un importante paese di transito per la metanfetamina, che circola dallo Stato Shan in Myanmar attraverso il Laos.

“Il calo del prezzo della Yaba (un tipo di metanfetamina) dai massimi tradizionali è iniziato 3-4 anni fa, quando la metanfetamina ha iniziato a fuoriuscire dallo Stato Shan e dal Triangolo d’oro, ma poi è scesa ulteriormente e molto rapidamente negli ultimi 18 mesi, quando i gruppi armati, inclusi alcuni dei gruppi più piccoli, hanno davvero aumentato la produzione di compresse”, ha dichiarato al Thainenquirer Jeremy Douglas, rappresentante regionale dell’UNODC per il sud-est asiatico e il Pacifico.

Yaba si riferisce a pillole sintetiche che mescolano la metanfetamina con la caffeina, che consente alle persone di stare sveglie tutta la notte. In paesi come il Bangladesh, ad esempio, molte persone sono dipendenti da yaba.

Quando si parla di Triangolo d’oro si fa riferimento a un’area che si estende ai confini di Thailandia, Laos e Myanmar, la più grande area di produzione di metanfetamine al mondo.