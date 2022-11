Ultima patch per Windows 11 utile per i giochi

Sempre più utenti decidono di provare Windows 11 e chi si rende conto di tutti i problemi che ha questo sistema, soprattutto chi ha già installato l’aggiornamento 2022, 22H2, rilasciato un paio di mesi fa.

Questo aggiornamento, più che migliorare ed evolvere il sistema, lo ha lasciato pieno di problemi e bug, sia nel sistema stesso che, ad esempio, durante il lancio di un gioco. Dopo una lunga attesa, oggi finalmente portiamo delle grandi novità per i giocatori.

Poche ore fa, Microsoft ha rilasciato una nuova patch cumulativa per Windows 11 22H2, KB5020044. Questa è una patch di manutenzione incentrata sulla correzione dei problemi nel sistema e, per inciso, sull’aggiunta di alcune funzionalità o caratteristiche che sono rimaste senza risposta con il lancio del sistema.

Tutti gli utenti possono trovare questa patch, come aggiornamento facoltativo, su Windows Update. E, tra i suoi numerosi cambiamenti, uno di questi dovrebbe essere evidenziato: i problemi di prestazioni durante i giochi sono finalmente risolti.

Aggiornamento Windows KB5020044: modifiche importanti

Come possiamo vedere nella pagina di aggiornamento di Microsoft, questa patch risolve finalmente una serie di bug relativi alla funzione di debug della scheda grafica, che influivano direttamente sulle prestazioni del computer. Pertanto, una volta installato questo aggiornamento, i giochi torneranno finalmente a funzionare senza problemi, più stabili e con FPS molto più alti.

Oltre a questa correzione tanto attesa, il nuovo aggiornamento di Windows 11 22H2 introduce anche diverse nuove funzionalità in un pacchetto chiamato “Moment 2“. Queste nuove funzionalità erano previste per il rilascio dell’aggiornamento 2022 ma, per vari motivi, hanno dovuto essere posticipate.

Oltre a tutto quanto sopra, questa patch risolve anche altre correzioni molto importanti in modo da non avere problemi durante l’utilizzo del sistema operativo. I più importanti che troviamo sono:

Risolto un problema che impediva l’avvio di alcune app.

Risolto un bug che causava l’arresto anomalo di Windows Explorer, specialmente quando si chiudeva un menu contestuale, e ne provocava la chiusura.

Risolto un bug che causava l’interruzione del funzionamento di alcune applicazioni quando si utilizzava l’opzione “apri con”.

Possiamo vedere l’elenco completo delle correzioni in questa patch al seguente link.