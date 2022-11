In quanto tempo il glaucoma porta alla cecità

Il glaucoma è una condizione che ha una serie di cause, ma è principalmente dovuta all’elevata pressione all’interno dell’occhio e/o al danno al nervo ottico. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione a sviluppo lento, ma prima è la diagnosi, più efficace è il trattamento del glaucoma.

Il nervo ottico è la parte dell’occhio che permette al cervello di interpretare le immagini che si vedono. Alcune persone potrebbero già avere una debolezza sul nervo ottico e se soffri di miopia o se a un membro della tua famiglia è già stato diagnosticato un glaucoma, potresti scoprire di essere in una categoria a rischio più elevato.

I sintomi includono visione offuscata e, se non trattata, la condizione può farti perdere la vista.

In alcuni casi, il tuo oculista può raccomandare un intervento chirurgico agli occhi con il laser, sebbene i colliri siano solitamente il primo tipo di trattamento del glaucoma che viene provato. I colliri sono progettati per aprire eventuali canali di drenaggio ostruiti per consentire al fluido di fluire o ridurre la quantità di fluido prodotta dall’occhio. La chirurgia è il passo successivo se i colliri non hanno aiutato.

La maggior parte dei trattamenti può essere eseguita in anestesia locale con un minimo di disagio e interruzione e scoprirai che è possibile tornare a casa lo stesso giorno, con poche ore di riposo dopo l’intervento chirurgico.

Se hai un attacco di glaucoma acuto, scoprirai che potrebbe essere necessario il ricovero in ospedale. Questa è una forma dolorosa della condizione e sarà necessario somministrare farmaci e monitorare le condizioni.

I farmaci somministrati sono progettati per ridurre la produzione di liquidi e consentirne un drenaggio più efficace. Può anche essere eseguita una procedura chirurgica che aiuta ad alleviare le ostruzioni negli occhi e questo sarà effettuato da un intervento chirurgico all’occhio del laser.

Non sorprenderti se il tuo oculista consiglia di eseguire questa procedura su entrambi gli occhi, anche se solo uno è interessato. Con uno colpito l’altro è a rischio e questo può aiutare a prevenire un altro attacco. Una degenza ospedaliera sarà breve se si risponde bene al trattamento.

Il tuo oculista ti chiederà di tornare per un controllo entro pochi giorni dall’intervento. Questo per garantire che stai facendo la giusta quantità di progressi e per darti la possibilità di porre ulteriori domande che potresti avere. Se ti sottoponi a un intervento chirurgico come parte del trattamento del glaucoma, potresti scoprire di avere ancora la vista offuscata per diverse settimane dopo; mentre i tuoi occhi stanno ancora guarendo.

Mentre la chirurgia laser dell’occhio può essere utile se si soffre di glaucoma, la chirurgia refrattiva dipenderà molto dal tipo e dallo stadio del glaucoma in cui ci si trova. È più comunemente usato per ridurre la dipendenza dagli occhiali da lettura, quindi se i tuoi occhi sono nelle fasi avanzate del glaucoma, questo tipo di intervento chirurgico non sarà utile poiché durante l’intervento la pressione nell’occhio aumenta e potresti già avere livelli di pressione elevati.

Ogni caso deve essere preso nel merito; se il tuo oculista ritiene che ne trarrai comunque beneficio, potrebbe essere suggerito.

Se rilevi presto la condizione e rispondi bene al trattamento del glaucoma, dovresti essere in grado di svolgere le attività quotidiane con effetti collaterali minimi o nulli. Tuttavia, potresti aver bisogno di alcuni ausili visivi. Il tuo ottico e/o oculista sarà in grado di dirti di più sugli effetti a lungo termine sulla tua vista e darti un’idea dell’eventuale assistenza extra di cui avrai bisogno.