Coronavirus: La gente non vuole tornare a baciarsi sulla guancia

Un sondaggio della Croce Rossa fatto in Olanda, mostra che il 54% delle persone non è desideroso di tornare a salutarsi con il tipico “bacio sulla guancia“. C’è da sottolineare che in Olanda, rispetto all’Italia, i baci sulla guancia come saluto interpersonale, sono tre e non due come da noi.

Più della metà degli intervistati sembra essere contenta del fatto che i baci sulla guancia non siano più un saluto standard. La maggior parte delle persone si astiene anche dal stringere la mano per il momento: un intervistato su tre intende seguire il consiglio “non stringere la mano” più a lungo del dovuto.

Tuttavia, gli esperti spiegano che tutto tornerà alla normalità, secondo l’esperto però, il bacio sulla guancia potrebbe essere definitivamente abolito e non per il Covid: “La gente ne ha avuto abbastanza per molto tempo. È troppo ingombrante, ci vuole troppo tempo e dobbiamo baciare troppe persone“.

In passato, i baci sulla guancia erano riservati agli amici più intimi, ma da molti anni è diventato un saluto generale, poi a causa della pandemia, il saluto è stato vietato e, secondo l’esperto, questo è un ottimo motivo per fermarlo una volta per tutte.